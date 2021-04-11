«У него не билось сердце»: новый поворот в истории женщины из Башкирии, потерявшей ребенка

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются следователи

На днях «КП-Уфа» писала об ужасающей истории молодой женщины из Салавата, которая потеряла своего долгожданного первенца во время родов. Напомним, Алена Лаврикова поступила в роддом в ночь на 4 апреля, когда почувствовала схваткообразные боли в пояснице. У роженицы отошли воды и началось небольшое кровотечение, вот только с операцией врачи медлили. По словам Алены, главный врач, который в ту ночь дежурил на смене, отсутствовал на рабочем месте, а дежурный анестезиолог «был пьян в стельку». В итоге медикам пришлось вызывать других врачей, пока сама Алена, истекая кровью (из-за отслойки плаценты у женщины уже началось сильное кровотечение – Ред.), лежала на операционном столе. В итоге Алену все же прооперировали, но малыш появился на свет уже мертвым.

Теперь Алена собирается добиваться справедливости в Следственном комитете. Женщина считает, что во всем виновата халатность врачей, и смерти ее долгожданного малыша можно было бы избежать, если бы ее сразу прооперировали.

- Мы подали заявление в следственный комитет, расследование уже идет. Вся медицинская документация изъята для проведения проверки. Я хочу знать правду и добьюсь этого. Я не хочу, чтобы кто-то ещё пострадал от безответственности, - подчеркивает Алена.

«СЕРДЦЕБИЕНИЕ ОТСУТСТВОВАЛО»

Вот только сами медики роддома уверены: ребенка нельзя было спасти, потому что, когда женщина поступила в роддом, у ее малыша уже якобы отсутствовало сердцебиение (напомним, сама роженица утверждает, что чувствовала активные шевеления ребенка, вот только КТГ ей никто не сделал – Ред.). Такие комментарии появились в посте Алены в ее Инстаграме, где она описала свою историю.

- Когда она приехала в роддом, при прослушивании сердцебиения у ребёнка уже не было, но Алена об этом умалчивает, хотя ей об этом сказали. Почему вы не пишете, что врач спас вам детородный орган, и вы сможете потом иметь детей? Есть такое понятие, как упорная слабость родовых сил, когда схватки слабые, но роды уже идут. Почему не обратились 3 апреля в больницу, когда они у вас уже были? – задается вопросом Екатерина С.

Также по словам комментатора, главный врач роддома действительно не смог вовремя подойти к своей пациентке, но только лишь потому, что был на другой операции

- Пусть будет официальное расследование. Врачи не скрываются, все документы уже переданы в следственный комитет. Правда близка, - подытожила комментатор.

ОФИЦИАЛЬНО

В Следственном комитете Башкирии подтвердили, что приступили к расследованию инцидента.

- В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, опрашиваются работники больницы. Также истребована необходимая медицинская документация, планируется проведение судебно-медицинской экспертизы с целью проверки качества оказанной медицинской помощи, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, - уточнили в пресс-службе ведомства.

В Минздраве Башкирии также подтвердили, что на момент поступления Алены в роддом, сердце ее малыша уже не билось.

- Врач был на операции, сердцебиение плода при поступлении отсутствовало, поэтому пациентку сразу направили в операционную. В настоящее время проводится проверка следственным комитетом, будет дана правовая оценка действиям медицинского персонала роддома. Информация администрацией больницы не скрывается. Вся медицинская документация передана для проведения проверки в следственные органы. Пациентке была оказана необходимая медицинская помощь, медицинским персоналом приложены все усилия, чтобы спасти ее и ребёнка, - подчеркнули в региональном Минздраве.