Уфимка пожаловалась на новый мобильник, который взорвался без причины

Фото: Айсылу В.

Неприятный инцидент произошел на днях в семье уфимки Айсылу В. По словам женщины, новенький мобильник, который они с супругом подарили сыну на Новый год, неожиданно и без каких-либо причин взорвался и за считанные секунды выгорел дотла. И хорошо, что в этот момент гаджет лежал на диване, и лишь по счастливой случайности никто не пострадал.

- На Новый год сын долго выпрашивал телефон, мы решили купить ему достаточно популярную и недорогую модель смартфона Xiaomi Redmi Note 9. Покупали в салоне связи, не где-то с рук или в переходе. В тот день я была на работе, как мне позвонил перепуганный муж и рассказал, что телефон взорвался. К счастью, сын был на тот момент в школе (мобильный в школу мы ему с собой не даем). Телефон взяла младшая дочь, чтобы посмотреть мультики. Папа ее позвал на кухню, чтобы выпить лекарство, и она положила телефон на диван. Буквально через минуту муж зашел в комнату, а телефон уже вовсю дымился. Он машинально его сбросил на пол, где он взорвался. Как хорошо, что муж был дома, иначе пожара точно было бы не избежать, - вздыхает Айсылу В.

По словам женщины, она понятия не имеет, что же произошло с телефоном. Зарядка использовалась только оригинальная, да и на момент взрыва гаджет не был на зарядке. Впрочем, сдавать телефон и устраивать скандал в салоне уфимка не собирается. Во-первых, гарантийный талон куда-то завалился при переезде, во-вторых, женщина уверена, что в случившемся обвинят только самих пользователей – мол, перегрев, сами не доглядели.

Фото: Айсылу В.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ – ПЕРЕГРЕВ ИЛИ ЗАВОДСКОЙ БРАК

За уточнением, из-за чего же взрываются и загораются гаджеты, и как можно это предотвратить «КП-Уфа» обратилась к специалисту по ремонту мобильных телефонов и ноутбуков.

- В телефоне взрывается именно батарея, основные причины – перегрев, заводской брак, ну или само устройство уже очень старое. Чаще всего мы имеем дело с перегревом. Например, при резких перепадах температуры вырабатывается газ, из-за чего аккумулятор вздувается, может возникнуть течь. И как раз при резком ударе (муж сбросил дымящийся телефон на пол - Ред.) аккумулятор может взорваться.

Чтобы избежать подобных инцидентов, обязательно используйте только оригинальные фирменные зарядные устройства. Нельзя, чтобы гаджет перегревался – не оставляйте его на солнце, не берите его с собой в кровать. Если вам очень хочется пользоваться телефоном, когда он стоит на зарядке, не включайте «тяжелые» игры, поскольку батарея будет нагреваться вдвойне. Если вдруг вы заметили, что аккумулятор начал вздуваться, немедленно вытащите ее из гаджета. Если телефон все же загорелся, находясь на зарядке, не прикасайтесь к нему. Постарайтесь обесточить помещение, после чего выдерните зарядку из розетки, накройте гаджет чем-нибудь, что плохо горит, или затушите водой, - объясняет мастер по ремонту мобильных телефонов и ноутбуков Азат Лутфуллин.