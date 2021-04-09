«Лежала и истекала кровью»: жительница Башкирии считает, что потеряла ребенка из-за оплошности врачей

Алена и ее супруг с нетерпением ожидали появления малыша на свет

Молодая жительница Салавата Алена Лаврикова вместе с мужем давно мечтала о ребенке, и когда летом 2020 года супруги узнали, что скоро станут родителями, счастью их не было предела. В положенный срок Алена встала на учет в женскую консультацию, по словам женщины, вся беременность протекала гладко, все скрининги и КТГ показывали идеальные результаты.

31 марта Алена почувствовала тянущие боли в пояснице и вместе с мужем отправилась в роддом. Там ее осмотрела врач и вынесла вердикт, что рожать еще рано. После обезболивающего укола, женщину отправили обратно домой.

- В ночь на 4 апреля у меня отошли воды, мы позвонили в скорую, но трубку никто не брал, и поэтому с мужем мы решили ехать в роддом своим ходом. Акушерке, которая нас встретила, я объяснила, что отошли воды и немного течет кровь. Она уточнила, чувствую ли я сердцебиение и шевеление ребёнка, я ответила да, он шевелится хорошо, - описывает события той роковой ночи в своем инстаграме Алена Лаврикова.

А вот во время осмотра на кресле уже что-то пошло не по плану, и у молодой женщины началось сильное кровотечение. Алена вспоминает, как все врачи начали сильно паниковать и суетиться, просить готовить операционную. Но тут выяснилось, что врач-анестезиолог, который находился в ту ночь на смене, был пьян, а самого главного врача, тоже дежурившего в ту ночь, тоже на рабочем месте не было.

- Все это время я лежала на операционном столе и истекала кровью. Умирал мой ребенок и я. Смотря на бездействие врачей, у меня началась паника, я кричала, чтобы резали наживую и доставали ребенка. Некоторые врачи стояли и смотрели на меня, медсестры бегали и суетились, но никого найти не могли, - с ужасом вспоминает Алена.

Женщина уверена, что если бы врачи не потеряли драгоценное время, ее ребенок остался бы жив

В итоге молодую роженицу все же прооперировали, но с большим опозданием. Очнувшись от наркоза, Алена сразу же спросила, что с ее ребенком. Но тут пришел главный врач и сообщил, что ребенок мертв, «такое бывает».

- После этого у меня началась истерика, и меня повезли в реанимацию. За всю беременность у меня не было ни патологий, ни отклонений. И я, и мой малыш были полностью здоровы! – говорит Алена Лаврикова.

Молодая женщина уверена, что в смерти ее долгожданного малыша (что сама она осталась в живых, Алена называет настоящим чудом) виноваты врачи, которые не приступили сразу к операции, потеряв драгоценное время. При этом Алена уверяет, что сейчас все медики постараются скрыть ситуацию, потому что уже она не может получить на руки свою обменную карту. Сейчас женщина собирается добиваться справедливости и хочет дать максимальную огласку, чтобы врачам не удалось скрыть свою халатность.

- Меня очень удивило, что в больнице даже никто не извинился за случившееся, не постарался разобраться, что же произошло. Врач, который меня оперировал, почти сразу перестал заходить ко мне в палату. Сейчас мы написали заявление в Следственный комитет, и надеемся, что виновных удастся наказать, - говорит Алена Лаврикова.

«КП-Уфа» приносит соболезнования семье Алены Лавриковой и следит за развитием событий.