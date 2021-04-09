Что известно о чиновнике из Башкирии, которого задержали на рабочем месте

Ильдар Мустафин руководил Илишевским районом Башкирии с 2008 года. Фото: vk.com/ildar_mustafin_ilish

Сегодня, 9 апреля, стало известно о задержании главы Илишевского района Башкирии Ильдара Мустафина. Перед этим сотрудники правоохранительных органов провели обыски в рабочем кабинете и дома у чиновника. Следком по Башкирии сообщает, что ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Как отметили в ведомстве, сейчас с высокопоставленным чиновником проводятся следственные действия – его допрашивают и проверяют на причастность в других должностных преступлениях. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В ЧЕМ ОБВИНЯЮТ

По версии следствия, глава Илишевского района еще в июле 2014 года сдал в аренду участок земли под застройку компании «Ремонтно-техническое предприятие». По документам строительная фирма получила 13 гектаров земли на три года в аренду, но через несколько месяцев с легкой руки Ильдара Мустафина большой участок был разделен на 66 отдельных. К тому же, изменилось и назначение земли. Если ранее на участке разрешалась «комплексное освоение в целях жилищного строительства», то затем глава района разрешил там индивидуальное жилое строительство. Хотя права на эти действия по законодательству он не имел.

Как сообщает пресс-служба следкома по Башкирии, после того, как назначение земельного участка изменилось, глава района заключил новый договор аренды с той же самой фирмой на все 66 участков на 49 лет. Вот только сделано это было без торгов, а цена аренды была указана значительно ниже рыночной. «Старый» договор аренды расторгли, а по новому бюджет района недосчитался 3,1 млн рублей. Это и послужило причиной пристального внимания стражей порядка к главе Илишевского района.

По данным следкома по Башкирии Ильдар Мустафин также передал в собственность двоим местным жителям земельные участки общей площадью в 30 соток. Ранее у них эта земля находилась в аренде, но за сумму, равную налогам на землю за 10 лет Мустафин оформил документы о передаче в собственность.

- При этом законных оснований для предоставления земель в собственность не имелось, поскольку на участках отсутствовали какие-либо объекты недвижимого имущества землепользователей, - пояснили в пресс-службе следкома.

Фото: vk.com/ildar_mustafin_ilish

ЧТО ИЗВЕСТНО О ЧИНОВНИКЕ

Что известно про главу Илишевского района Башкирии Ильдара Мустафина? Оказывается, в поле зрения правоохранительных органов он попал еще в эпоху Рустэма Хамитова. Осенью 2017 года прокуратура республики требовала уволить Мустафина в связи с утратой доверия. Дело в том, что в 2015 году глава района не указал в декларации о доходах принадлежавшие ему дом и земельный участок в селе Карабашево Илишевского района.

В итоге, совет депутатов Илишевского района сделал ему тогда выговор. Но его отменил председатель совета Хамит Узаманов, которого некоторые СМИ называли родственником Мустафина. Чуть позже глава района, уже в новой декларации, «забыл» указать наличие ценных бумаг и квартиры в Уфе. В прокуратуре Башкирии тогда сообщали, что жилплощадь купила супруга Илидара Мустафина, но чуть позже подарила квартиру в 133 квадратных метра в доме на улице Краснодонской своему отцу.

Главой района Ильдар Мустафин стал еще в 2008 году. За все это время прокуратура республики несколько раз требовала его указать в декларации о доходах принадлежащее ему имущество, которое он по какой-либо причине «забыл» там указать. Например, до истории с «подаренной» тестю квартирой у него обнаружили участок земли, который он также не указал в ежегодном отчете о доходах.

Декларацию о доходах Ильдара Мустафина за 2020 года найти не удалось. Последний опубликованный на сайте районной администрации документ датируется 2019 годом. Там у главы указан годовой доход в размере 2,1 млн рублей и еще 500 тысяч за год заработала его супруга.

В собственности у Ильдара Мустафина в 2019 году были только доли в двух земельных участках. В пользовании у него находились два жилых дома – один 96 квадратов, другой 226,6. Ну и также в пользовании земельные участки по 29 и 3 сотки.

У супруги Ильдара Мустафина согласно позапрошлогодней декларации в собственности находился, по всей видимости, тот самый дом в 226 квадратных метров и еще доля в земельном участке. Трое несовершеннолетних детей главы района владели долями в земельных участках, а двое еще и были совладельцами квартиры площадью 83 квадратных метра.