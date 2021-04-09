Что известно о новом руководителе Роспотребнадзора по Башкирии

Анна Казак начинала простой медсестрой, а дослужилась до главного санитарного врача Башкирии. Фото: facebook.com/An202020

В Башкирии сменился руководитель регионального управления Роспотребнадзора. Им стала бывший главный врач республиканского Центра гигиены и эпидемиологии Анна Казак. Приказ о ее назначении на новую должность подписала накануне главный санитарный врач России Анна Попова.

Широкой публике имя Анны Казак запомнилась, прежде всего, по ее участию в брифингах Минздрава по борьбе с коронавирусом. В прошлом году их проводили по два раза в неделю в прямом эфире под председательством министра здравоохранения республики Максима Забелина. На брифингах Анна Казак обычно рассказывала о тестировании на коронавирус и докладывала о количестве заболевших.

Что известно о новом главном санитарном враче Башкирии? Анна Казак окончила Владивостокский государственный медуниверситет в 2000 году. Специальность у нее - «медико-профилактическое дело». До этого, в начале 1990-х годов, она работала лаборанткой в университете и медсестрой в отделении торакальной хирургии в городской детской больнице Владивостока. В 2001-2002 годах Анна Казак работала врачом-вирусологом в Центре санитарно-эпидемиологического надзора в Башкирии, а затем резко сменила профиль и стала дизайнером-консультантом в частной фирме.

Вернулась Анна Казак в Роспотребнадзор по Башкирии в 2008 году в качестве специалиста отдела по надзору за питанием населения. В 2014 году стала завотделением гигиены в Центре гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора по Башкирии, а год спустя возглавила это учреждение. В должности руководителя центра она проработала до своего назначения на пост главного санитарного врача Роспотребнадозра по Башкирии.

Напомним, несколько лет назад предшественник Анны Казак на посту главного санитарного врача по Башкирии угодил в скандал. С Евгением Степановым вступил в конфликт глава республики Радий Хабиров, заявивший после одного из совещаний, что с ним он работать не будет. Однако федеральных чиновников руководитель региона менять не может, поэтому Степанов остался на своей должности, но как будто затаился. На всех оперативных совещания в правительстве и на брифингах по борьбе с коронавирусом неизменно выступал кто-то из его заместителей.