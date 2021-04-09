Обратись к Элвину Грею: в Уфе неожиданно перенесли концерты скандального татарского артиста

Сам Данир Сабиров спокойно отнесся к отмене своих концертов

Только в Башкирии утихла шумиха по поводу отмены концертов Фирдуса Тямаева до октября 2021 года, как в Уфе снова разгорается недовольство вокруг еще одного знаменитого артиста татарской эстрады. В апреле 2021 года комик и певец Данир Сабиров должен был четыре раза выступить с концертами в Уфе, но недавно артист сообщил, что по уважительным причинам он вынужден снова перенести свои концерты на октябрь. Стоит отметить, что сам Данир Сабиров, в отличие от Тямаева, довольно спокойно отнесся к переносу своих концертов, не стал закатывать скандалов и выкладывать гневные посты в соцсетях, посоветовав своим фанатам просто набраться терпения.

Вот только большинство поклонников негативно отреагировали на новость и потребовали вернуть им деньги за билеты.

- Верните деньги в полном объеме, раз концерт переносится. Почему билеты продаёте? Некрасиво деньгами нашими пользуетесь, - возмущается Дамира Аминева.

- Честно, уже надоело! До октября ждать не хочу, получить обратно деньги за билет можно? На руках 5 билетов! – присоединяется к недовольству еще одна подписчица артиста.

Кто-то из поклонников и вовсе посоветовал Даниру Аминеву обратиться за помощью к Элвину Грею, который ранее хвастался, что помог с организацией концертов многим звездам татарской эстрады.

СКАНДАЛ ИЗ-ЗА ШУТОК ПРО БАШКИРСКИЕ ТАНЦЫ

Напомним, что 34-летний комик и певец Данир Сабиров – личность в Башкирии довольно популярная. К примеру, ровно два года назад в Уфе разгорелся грандиозный скандал, связанный с творчеством артиста. Все началось с того, что комик в своих соцсетях выложил видеоролик, где он, выступая на сцене в национальном башкирском костюме, рассказывает в шуточной форме, как зародились башкирские танцы.

- Друзья, я всегда думал, как зародился башкирский танец, и пришел к такому выводу, что он появился из-за похмелья! Все сходится: башкир просыпается утром, и у него жесткий «сушняк», заботливая жена ему приготовила кумыс «с градусом». Тот увидел и пошел к напитку (показывает движения), все тело у него дрожит, вот он берет кумыс… и у него появляются силы! - шутил Данир Сабиров.

Такая шутка показалась очень оскорбительной башкирским активистам. Они даже написали заявление на имя президента Татарстана Рустама Минниханов и выставили певцу ультиматум, пригрозив Генпрокуратурой. Сам же артист удалил видео из своих соцсетей и принес извинения всем оскорбленным, отметив, что никого не хотел обидеть своей шуткой.