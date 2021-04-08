В Уфе состоялась презентация книги «Юрий Гагарин. Первый человек в космосе. Как это было»

Все ребята с интересом слушали рассказы о Гагарине и его полете в космос Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня в Уфе состоялась презентация уникальной книги «Юрий Гагарин. Первый человек в космосе. Как это было», посвященной 60-летию первого полета человека в космос. Автор книги, космический корреспондент «Комсомольской правды» Александр Милкус встретился с учениками гимназии №39, чтобы рассказать о самых интересных историях, связанных с личностью Гагарина и деталях грандиозного полета «Востока-1». Ребята с нескрываемым восторгом узнали про 9 ЧП, произошедших во время полета, почему засекречивались место и способ посадки, что подарили космонавту, когда он вернулся из космоса, а также о версиях трагической гибели Юрия Гагарина в 1968 году.

Ученики гимназии подготовили собственную выставку, посвященную Дню космонавтики Фото: Рустем АХУНОВ

«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ РЕБЯТА»

Сама презентация проходила очень оживленно: никакого скучного менторского тона и монотонного повествования. Ученики активно участвовали в разговоре, высказывали свои предположения и сами задавали гостю каверзные вопросы. В конце презентации самой активной и любознательной ученице Александр Милкус лично вручил подписанный экземпляр своей книги, а также сфотографировался с ребятами.

- Было неожиданно, что именно я получила в подарок эту чудесную книгу. Мы все узнали сегодня очень много интересного про биографию Гагарина. Очень здорово, что в нашей школе организовали такой познавательный космический урок, - поделилась впечатлениями Лиза Томашинова, ученица 3 «Б» класса.

Самой активной и любознательной ученице Милкус подарил экземпляр своей книги Фото: Рустем АХУНОВ

- Выступление автора очень понравилось. Все было познавательно и содержательно. Я лично хотел бы теперь прочитать книгу полностью, - говорит Александр Сажин, ученик 7 «В» класса.

Сам Александр Милкус признается, что был приятно удивлен активностью и заинтересованностью школьников космической темой.

- Вообще фантастические ребята, я даже не думал, что будут задавать такие сложные вопросы. Книга вышла совсем недавно, и именно в Уфе прошла ее первая презентация именно в таком формате общения с детьми. Я сам тесно связан с педагогикой: работаю в Высшей школе экономики и занимаюсь работой, связанной с просвещением. Завтра в Уфе будет проходить совещание по цифровым технологиям в образовании, где я также буду выступать с докладом. Но поскольку я очень люблю и Уфу, и Башкирию в целом, я решил совместить доклад с презентацией книги. Также я буду выступать в Питере, в Самаре и планирую несколько встреч с московскими школьниками, - делится Александр Милкус.

Ученики не стеснялись задавать автору и каверзные вопросы Фото: Рустем АХУНОВ

«ПЕРВЫЙ ЧЕЛОВЕК В КОСМОСЕ. КАК ЭТО БЫЛО»

Сам автор книги признается, что «Юрий Гагарин. Первый человек в космосе. Как это было» — это уникальная книга. Действительно, с даты знаменитого полета прошло уже 60 лет. Казалось бы, мы знаем о Юрии Гагарине всё, но на самом деле великий полет и личность Гагарина до сих пор раскрываются с новых неожиданных сторон.

- Эту книгу мы собрали из публикаций «Комсомольской правды». Это уникальная книга, потому что там есть репортажи Василия Пескова – великого журналиста, который впервые стал писать про космос в «Комсомолке». Именно Василий Песков был в квартире у Гагарина, когда он летал в космос, и сделал большой репортаж с его семьей. Когда из Москвы в Куйбышев отправили самолет, чтобы забрать Гагарина, то на борт пустили только двух журналистов (конечно же, «Комсомольской правды») - Василия Пескова и Павла Барышева, и в книге собраны их воспоминания об этой уникальной встрече. Также в книге есть большое интервью еще одного «космического» журналиста Вячеслава Голованова, который брал интервью у Юрия Гагарина после смерти космонавта Владимира Комарова, а также разговаривал с ним за несколько месяцев до его собственной гибели.

Александр Милкус занимается космической темой с 1997 года Фото: Рустем АХУНОВ

Особенно ценной Александр Милкус считает для себя главу – «Народную энциклопедию Гагарина», в которой собраны воспоминания читателей «Комсомолки» о встречах с Юрием Алексеевичем, их любительские фото и истории, порой не всегда находящие подтверждение в официальной биографии Гагарина.

- Чего, например, стоят истории, как Гагарин сбегал на ночную рыбалку, обхитрив службу безопасности, за ним присматривавшую, как он любил гонять на автомобиле… Отдельно стоит выделить то, чем я лично занимался на протяжении последних 20 лет – выяснение причин трагической гибели Юрия Гагарина. Дело в том, что все документы долгое время были тщательно засекречены. Но мне повезло познакомиться с человеком, который участвовал в государственной комиссии, занимавшейся расследованием этого трагического случая. Лишь спустя много лет он согласился для «Комсомольской правды» открыть свои дневники и рассказать о записях, которые он вел, будучи членом комиссии, - делится Александр Милкус.

Ребята познакомились со статьями "Комсомолки", посвященными первому полету в космос Фото: Рустем АХУНОВ

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