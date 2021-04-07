В центре Уфы продается офисное помещение премиум-класса

В центре Уфы в административно-деловой части города по адресу улица Пархоменко, д.156/3 продается современное офисное помещение площадью 648 квадратных метров, расположенное на шестом этаже бизнес-центра «Маяк». Хорошая транспортная доступность, все документы оформлены, быстрая продажа от собственника.

В бизнес-центре современная развития инфраструктура и надежные системы безопасности. Само помещение полностью изолировано, имеется отдельный вход, а также предусмотрена возможность свободной парковки.

Более подробная информация по ссылке: https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_648_m_1989990475

По всем вопросам обращаться по номеру: +7 (905) 590-36-43