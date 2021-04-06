Записки юного садовода: как в Башкирии обзавестись собственным огородом и не сойти с ума

Ну как же обойтись без свежего хрустящего огурчика летом? Фото: Евгения ГУСЕВА

Если бы пару лет назад кто-нибудь сказал, что меня потянет к земле и огородничеству, я бы посмеялась. Или даже оскорбилась – ну не 50 же лет мне в самом деле, чтобы картошку сажать да грядки полоть. Когда весной 2020 грянула злосчастная пандемия, и все знакомые семьи потянулись на дачи, я призадумалась. Наверное, свой клочок земли, где можно дышать свежим воздухом, действительно не помешает. Так я стала счастливой обладательницей 4 соток в расчудесном СНТ неподалеку от города.

Впервые мы приехали с семьей обозревать новые владения в середине мая. Воздух наполнялся восхитительным ароматом цветущих вишен и яблонь, радостно щебетали птицы, в голове строились наполеоновские планы.

«Значит так, тут у меня будет беседка, там поставим качели, во-о-н туда приткнем мангал, а остальное – под газон!» - мечтательно прикидывала я. «О, вот сюда мы посадим салат, вот сюда редиску, а здесь и клубничную грядку можно сделать», - без объявления войны выдал супруг. «И горошек, зелёненький, обязательно!» - не отставали дети.

Открыв рот для пламенных речей возмущения, я призадумалась. Глупо же покупать пожухлую зелень в супермаркете, когда ее можно вырастить на грядке. Ну а собственный огурчик под шашлык? Да и детям витамины нужны, ну не турецкой клубникой с привкусом пластика же откармливать? Решено: огороду быть! Но осознанному, приносящему радость, а не 10 соток картошки и сорванная спина в придачу.

Огородничество должно приносить радость а не усталость! Фото: Евгения ГУСЕВА

ПОЖАЛЕЙТЕ СВОИ СИЛЫ И КОШЕЛЕК

Главное правило, которое я предъявила к своему огороду: садовые работы должны быть в радость, а не в тягость. А это значит, что не нужно засаживать свой огород так, что и клочка земли не видно, а потом с утра до вечера корпеть над прополкой-поливом-внесением удобрений-и снова все по кругу. Во-первых, я работаю, а значит, приезжать на дачу могу только в выходные и пару раз среди недели. Да и в воскресенье мне хочется посидеть в кресле-качалке с чашечкой чая, чем копаться в сорняках.

При планировании будущих грядок, не нужно сметать в магазине всю полку с семенами. Для начала четко определите, что и в каком количестве нужно для вашей семьи. К примеру, в нашей «ячейке общества» два взрослых и два ребенка, а значит, для обеспечения урожаем, мне не нужно высаживать по сто корней рассады томатов, огурцов и перцев. Уже в первый год, осваивая почетное звание огородника, я выяснила, что «каждой твари по паре» (а точнее каждого наименования в количестве 5-10 корней) мне с лихвой хватит овощей и на свежий салат, и на засолки. А вот соседи, которые презрительно смотрели на мои скромные грядки, осенью долго и мучительно боролись с излишками урожая, умоляя забрать хотя бы «пару ведер огурчиков» и кабачки-переростки. А потом эти пожелтевшие и дряблые овощи стыдливо отправлялись в компостную яму или на прокорм соседским курам или вовсе гнить на свалку. Так что правило №1 – во всем нужно знать меру.

Не нужно засаживать весь участок картошкой, а потом ругаться, окучивая и собирая колорадских жуков Фото: Евгения ГУСЕВА

ВЫРАЩИВАЕМ ТО, ЧТО В МАГАЗИНАХ СТОИТ НЕПРИЛИЧНО ДОРОГО

Второй важный вывод, который я для себя сделала: зачем проливать семь потов, выращивая то, что в сезон спокойно можно купить за копейки у любой бабушки на рынке? Да и не в сезон это все равно можно купить задешево в любом магазине?

К примеру, большинство дачников выращивает на огородах капусту – обыкновенную белокочанную, чья стоимость за килограмм не превышает 50 рублей. А вот цветная капуста, брокколи и экзотическое романеско стоят в магазине от 500 рублей, хотя выращиваются в суровых уральских условиях на раз-два. Эти виды капусты легко замораживать, они идеально подходят для здорового и диетического питания, да и (на мой личный вкус) куда интереснее обычной белокочанной. Естественно, что и выращивать я буду именно их.

Если вы любите голубцы, конечно, можно засадить огород белокочанной капустой, но лучше посадить брокколи, потому что в магазине его покупать дорого Фото: Евгения ГУСЕВА

Тоже самое касается и томатов: попробуйте посадить не традиционные сорта, а черри, например, черного, фиолетового, оранжевого и желтого цвета. Во-первых, дети в восторге, во-вторых, салат выглядит как произведение искусства, в-третьих, черри морозятся легко, а при размораживании не теряют внешний вид и вкусовых качеств. Ну и главное, цена у них ого-го и в сезон, а уж зимой и вовсе запредельная.

Неплохо работает это правило и на зелени: кроме петрушки и укропа на башкирских грядках прекрасно растет и руккола, и майоран, и тимьян, и базилик, а цветущий розмарин станет не только прекрасным дополнением к мясу на углях, но и украшением вашего сада. Вообще с зеленью правило «сажать поменьше» не работает. Для здорового сердца и крепких сосудов ее нужно есть много и каждый день. Кроме того, зелень можно сушить, замораживать, да и много места в холодильнике она не занимает.

Если у вас есть в огороде лишняя сотка-две, не обязательно забивать ее картофелем или свеклой, мешок которой можно купить за бесценок у того же соседа осенью. Разбейте там лучше клубничную или земляничную плантацию, устройте малинник, посадите жимолость или компактную войлочную вишню. Лично мне куда приятнее любоваться на аккуратные зеленые кустики, чем возиться с колорадскими жуками и окучиванием, и мои дети со мной полностью согласны.

...кольраби тоже неплоха! Фото: Евгения ГУСЕВА

Итак, правило №2 – разумнее выращивать то, что стоит дорого, а не копейки на местном рынке.

ЭКСПЕРИМЕНТЫ НА ГРЯДКАХ

Не бойтесь экспериментировать. Вместо обычной оранжевой моркови можно посадить микс из оранжевой, красной и даже фиолетовой морковки. Дети точно оценят. Не любите горох? Попробуйте выращивать стручковую фасоль или спаржу. Надоел чай с мятой? Заварите ароматный напиток из цефалофоры (земляничной травы – Ред.), пакетик семян которой стоит всего 15 рублей, а в «зеленом» виде нигде и не купишь. Главное, перед посадкой хоть чуток изучить агротехнику – выяснить, устойчиво ли растение к заморозкам и засухам, так как лето в Башкирии часто преподносит сюрпризы.

То же правило можно использовать и при планировке плодового сада. Если вы посадите на участке пять яблонь, то уже осенью примерно половину вам придется просто закопать, потому что столько яблок съесть или переработать на варенье и пастилу просто не возможно. Зато можно разнообразить «ассортимент», и высадить на участке и черешню, и войлочную вишню, и дюк, и разные виды слив. Главное, убедиться, что они морозоустойчивы, и не верить на слово продавцам на рынке, утверждающих, что и персики у нас растут как на юге, потому что «районированные».

Закрепим правило №3: не бойтесь экспериментировать.

Даже пятка огуречных кустов хватит и на засолку, и на салат

БЕСПОЛЕЗНАЯ ВОЙНА С СОРНЯКАМИ

И напоследок несколько мелочей, выстраданных опытом, но значительно упрощающих жизнь «юного садовода».

Всех сорняков не переполоть, а спина и колени у вас одни. Не стоит, конечно, превращать огород в джунгли крапивы и лебеды, но и в крайности впадать не стоит. Овощи прекрасно переживут несколько травинок по соседству (если это, конечно, не борщевик – от него надо избавляться без сожалений – Ред.)

Детей можно и нужно приучать к помощи, например, прополоть грядку с салатом

Чтобы не бегать по огороду с тяжеленной лейкой, в магазине представлены самые разные системы капельного полива – на любой вкус и кошелек. Не нужно будет ерзать на рабочем месте посреди недели, переживая, не засохли ли там огурцы.

Хотите сократить время на полив и на прополку? Мульчируйте. Сено, опилки, кора, даже те же сорняки – сгодится все. Влага под мульчей сохраняется гораздо дольше, а сорнякам тяжелее пробиться. А за зиму все это перепреет и превратится в чудесное удобрение.

И все-таки нет ничего вкуснее чем то, что ты вырастил своими руками Фото: Евгения ГУСЕВА

И самое главное: делайте так, как считаете нужным. Без оглядки на знающих соседей, умных агрономов и советы из интернета. Даже эта статья – всего лишь мой личный опыт, строго следовать которому я никого не призываю. И пусть ваш огород приносит вам только радость, а не разочарование и усталость.