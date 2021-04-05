Синоптики рассказали, когда в Башкирии начнется ледоход, и стоит ли опасаться большой воды

В зоне паводка может оказаться более 30 тысяч домов Фото: Олег УКЛАДОВ

Весна в самом разгаре, а значит, совсем скоро на реках загрохочет ледоход. Когда же вскроются реки ото льда, и стоит ли жителям республики опасаться сильных паводков, рассказала начальник Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вилора Горохольская в своем докладе на оперативном совещании в правительстве республики.

- Средняя глубина промерзания почвы в бассейне реки Белой 62-70 см, что на 5-20 см больше средних многолетних значений. высота снежного покрова составляет в среднем 42-80 см, что на 5-50 процентов выше нормы. Толщина льда на реках колеблется в пределах 30-67 см, что близко к значениям нормы, - отметила Горохольская.

Что касается ситуации на Павловском водохранилище, то там толщина льда неоднородна и колеблется от 20 до 47 сантиметров, местами уже образуются промоины.

В целом, реки в Башкирии уже готовы вскрыться ото льда. Уже совсем скоро начнется ледоход на малых и степных реках на западе республике. Да и в крупных реках лед темнеет, образуются проталины.

- Вскрытие верховья реки Белой ожидается 13-19 апреля, среднего течения 7-13 апреля, в нижнем течении с 13 по 19 число. Река Уфа в верховье вскроется 13-19 апреля, в нижнем течении с 5 по 11, - уточнила Вилора Горохольская.

В ЗОНЕ ПАВОДКА МОГУТ ОКАЗАТЬСЯ БОЛЕЕ 30 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

В свою очередь в МЧС Башкирии представили карту районов Уфы, которые находятся под угрозой подтопления во время паводка. Специалисты смоделировали последствия подъема реки Белой до 750 см. Согласно прогнозам, в зоне возможного подтопления сейчас находится поселок Миловка, микрорайоны и районы Дема, Затон, Нижегородка, Кооперативная поляна, а также СНТ Кордон.

В целом по Башкирии, по словам главы МЧС республики Марата Латыпова, возможно подтопление территорий 41 муниципалитета. В зоне паводка могут оказаться до 230 населенных пунктов – свыше 11 тысяч жилых домов – более 30 тысяч человек.