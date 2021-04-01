Как фракция «Единой России» в Курултае Башкирии добилась принятия регионального закона о «Детях войны»

Внести в парламент проект закона о «Детях войны» Рустема Ахмадинурова попросили слушатели Народного университета третьего возраста

На днях депутаты Госсобрания-Курултая Башкирии единогласно, вне зависимости от партийной принадлежности, проголосовали за принятие республиканского закона о «Детях войны». Парламентарии законодательно закрепили особый статус жителей республики, родившихся в период с 22 июня 1927 года и по 3 сентября 1945 года. После подписания закона главой республики, в регионе появится новая льготная категория граждан старшего поколения. Их детство пришлось на годы Великой Отечественной войны, на их долю выпали и тяготы первых послевоенных лет.

По данным Госсобрания-Курултая, на сегодняшний день в республике проживают более 189 тысяч «детей войны». Из них порядка 13 тысяч человек не пользуются никакими льготами. Теперь же они смогут получить единовременную выплату, размер которой будет определен Указом главы Башкирии, а также получат дополнительные социальные гарантии. Например, граждане, чье детство забрала Великая Отечественная война, получат право вне очереди пользоваться медицинскими услугами и также вне очереди получать путевки в санатории, пансионаты и дома отдыха.

КАК РОДИЛАСЬ ИДЕЯ

Закон о «Детях войны» был принят сразу в трех чтениях на пленарном заседании башкирского парламента 25 марта 2021 года. Авторами законопроекта стали члены фракции «Единой России» в Госсобрании-Курултае Рустем Ахмадинуров, Римма Утяшева, Рустам Ишмухаметов и Эльвира Аиткулова.

Практически сразу после голосования по законопроекту, разразился скандал: башкирские коммунисты обвинили депутатов от «Единой России» в «присвоении» законопроекта.

Руководитель регионального исполкома «Единой России», вице-спикер Госсобрания-Курултая Башкирии Рустем Ахмадинуров в беседе с «Комсомолкой» представил свою версию разработки и принятия этого закона. По его словам, он отличается от того законопроекта, принятия которого добивались члены КПРФ.

- С инициативой законопроекта о «детях войны» я начал выступать практически сразу после избрания меня депутатом Госсобрания-Курултая в 2013 году. Периодически, начиная примерно с 2014-2016 годов, я вносил подобные предложения руководству правительства и республики. Дело в том, что тогда я руководил проектом «Народный университет третьего возраста», который посещают люди старшего поколения. Многие из них просили меня, как депутата, инициировать закон о «детях войны» в республиканском парламенте. Тогда уже в нескольких регионах страны подобные законы были приняты. И наши слушатели Университета говорили, что им обидно, ведь в республике такого закона не было, - рассказывает Рустем Ахмадинуров.

Как отметил вице-спикер Курултая Башкирии, в те годы он пытался «достучаться» до главы региона Рустэма Хамитова, премьер-министра Рустэма Марданова, чтобы принять закон о «детях войны». Однако все усилия в то время оказались тщетны – законопроект отклонили после отрицательного отзыва правительства.

- Мне тогда говорили, что в бюджете денег на выплаты нет, так как в категорию «детей войны» входит довольно много жителей республики. Параллельно над законопроектом работали депутаты фракции КПРФ. Хочу отметить, что коммунисты внесли на рассмотрение свой вариант законопроекта, в котором денежных выплат для детей войны не предусматривалось, - вспоминает Рустем Ахмадинуров.

ПОЗИЦИЯ ВИЦЕ-СПИКЕРА

По словам вице-спикера башкирского парламента, работа над законопроектом со стороны «Единой России» ничуть не умаляет такую же работу со стороны фракции КПРФ.

-После того, как глава республики откликнулся на нашу инициативу и поддержал законопроект о «детях войны», мы внесли его в парламент. Вот только обвинения от коммунистов о том, что мы как будто украли у них закон, не имеют под собой оснований. Это не запатентованное изобретение, которое можно украсть, это творчество законодателей. К тому же, наш вариант изначально был другой. Ну и давайте честно, какая разница ветерану, кто был автором закона, если он получит особый статус, дополнительные социальные гарантии, удостоверение и денежные выплаты? – отмечает Рустем Ахмадинуров.

Вице-спикер башкирского парламента также отмечает, что первоначально правительство республики давало добро на другой вариант закона, по которому дети войны должны были получать выплаты только в юбилейные годы. Однако именно члены фракции «Единой России» настояли на том, чтобы единовременные выплаты люди с «отобранным детством» получали ежегодно.

- В результате более 180 тысяч человек в республике смогут получить особый статус и денежные выплаты. Я считаю, что это очень человечный закон, на который мы потратили много сил и все вместе добились его принятия и здесь не так важна партийная принадлежность - подчеркнул Рустем Ахмадинуров.

ПОЗИЦИЯ ДРУГИХ АВТОРОВ

Свою позицию на историю принятия республиканского закона о «Детях войны» высказали и другие депутаты фракции «Единой России» в Госсобрании-Курултае.

- Законопроект был разработан и внесен на рассмотрение депутатами от «Единой России», его поддержали все фракции, представленные в республиканском парламенте. Закон был принят единогласно. При этом Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев в ходе пленарного заседания отметил, что поддержка ветеранов, детей войны – это не тема для межпартийных дрязг и политических спекуляций, - пояснили специально для «Комсомолки» члены фракции «Единой России» в башкирском парламенте.

Депутаты от «Единой России» отмечают, что как в процессе рассмотрения на пленарном заседании законопроекта, так и уже после принятия закона были, к сожалению, попытки со стороны партии КПРФ политизировать процесс и «перетянуть одеяло» на себя.

- Хотя очевидно, что без «Единой России» подобный закон никогда бы не заработал, поскольку это ведущая политическая сила, имеющая не только наибольшую поддержку населения, но и способная взять ответственность за решение вопросов, находить механизмы и средства для их реализации. Это, разумеется, не умаляет роли других партий и не означает, что они со своей стороны не поддерживали ту же самую идею. Мы надеемся, что наши коллеги перестанут заниматься популизмом и строить свой пиар исключительно на критике оппонентов, а займутся, наконец, реальными делами и решением проблем избирателей, - заявили члены фракции «Единой России».

МНЕНИЕ

Новость о принятии регионального закона о «Детях войны» сами дети войны встретили с оптимизмом и воодушевлением. Своим мнением об этом социально-значимом и важном законе в беседе с «Комсомолкой» поделился председатель республиканской общественной организации ветеранов Валерий Шарипов.

- Закон о «детях войны» ветераны ждали давно и они очень рады, что такое решение было принято. Тем более, единогласно. Особенно порадовались ветераны и труженики тыла, родившиеся в 1927 году. Во время войны они уже работали за станками, кто-то окончил ремесленное училище, кто-то техническое. Они заменили родителей, которые ушли на фронт. Все они – дети войны. К сожалению, у многих родители погибли на фронте. Сейчас все они в возрасте 75 лет и старше и, понятно, что уже здоровье ослаблено. Им требуется поддержка, - отмечает Валерий Шарипов.

По словам председателя совета ветеранов Башкирии, материальная поддержка, которую планируют оказать детям войны по Указу главы Башкирии, тоже лишней не будет.

- Ну, и самое главное – это внимание. То, что этот закон был принят, значит, мы все воспринимаем правильно. Особый статус детям войны дали, а мы это дело поддерживаем. Мы благодарны фракции «Единой России» в Курултае за проявленную настойчивость в принятии этого закона, - подчеркнул Валерий Шарипов.