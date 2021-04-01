Новые люди предлагают перевести башкирских школьников на «шведский стол»

Об этом в ходе круглого стола в ИА «Росбалт» говорили участники круглого стола, посвященного проблемам организации детского питания. Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев сообщил, что активисты партии разработали комплексную программу, реализация которой поможет оздоровить общество.

30 марта в конференц-зале ИА «Росбалт» прошёл круглый стол, посвящённый организации школьного питания. Участники единодушны во мнении, что система нуждается в реформировании. Дело в том, что действующие законы не обеспечивают необходимого качества детского питания. И федеральный закон «О закупках» и санитарные нормы ориентированы не на качество и пользу продуктов, а на их стоимость и калорийность.

«В результате повара вынуждены «добивать» калорийность с помощью сахара, – пояснила руководитель партийного проекта «Здоровое питание – детям» Елена Нечаева. – Кладут сахар в компот, в чай, в хлебобулочные изделия».

Экспертное сообщество категорично – лишний сахар таит в себе серьезную опасность. Нутрициолог Владимир Попов отмечает, переизбыток сахара вызывает не только нарушения в работе поджелудочной железы, но и знакомый многим современным родителям синдром дефицита внимания.

Связь ухудшения физического и психического здоровья с неправильным питанием подтвердил и доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Новые люди уверены, комплексная программа улучшения школьного питания, разработанная Еленой Нечаевой, поможет существенно повысить качество жизни россиян. По мнению авторов документа, для сохранения здоровья детей необходимо отказаться от трансжиров, продуктов с содержанием гормонов роста, антибиотиков и повышенного количества сахара. Чтобы это сделать необходимо внести изменения в действующее законодательство и приоритет отдать качеству и полезности продуктов, а не их стоимости.

Авторы программы настаивают на исключении из меню блюд с высоким содержанием сахара, они также считают, что нужно заменить маргарин и подсолнечное масло оливковым, вместо курицы и свинины, часто «обколотых» антибиотиками, предлагается добавить морскую рыбу, свежие овощи, орехи и фрукты. Стоит также заменить коровье молоко на растительное или миндальное – для тех детей, у которых выявлена непереносимость лактозы.

Все эти изменения не приведут к увеличению стоимости школьного питания, уверены Новые люди. Напротив, сдержать, а может и снизить цену удастся благодаря закупке продуктов у местных производителей, если государство будет субсидировать им продажу продукции для детских садов и школ. Свою роль сыграет и расширение функций родительских советов. Они помимо состава меню смогут полностью проконтролировать разумность цен.

Также предлагается фотографии блюд для школьный столовых добавить в электронные дневники, чтобы родители и дети могли узнать поставщика и состав каждого блюда, оценить его качество.

Ещё одно новшество от партии «Новые люди» – организация питания в формате «шведских столов», где будут представлены только полезные продукты. Такая практика позитивно зарекомендовала себя в Татарстане. Руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Башкортостане Кирилл Куликов считает, что наша Республика могла бы стать пилотным регионом для реализации этой программы.

«Дети, питаясь школьными обедами, вместо пользы получают трансжиры, белый сахар, неполезные масла, маргарин, разрушающие детские организмы. Партия "Новые люди" намерена на государственном уровне закрепить новую систему сбалансированного здорового питания для детей школьного возраста. Эта система разработана экспертами партии в соавторстве со специалистами в сфере питания детей и полностью исключает использования вредных продуктов и нам бы хотелось, чтобы в Башкортостане эта система работала», – сказал Кирилл Куликов.