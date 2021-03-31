Заждались весны! Какой будет погода в апреле 2021 в Башкирии

Заморозков или аномальной жары тоже по прогнозам не предвидится Фото: Влад КОМЯКОВ

Вот и закончился март, а зима в Башкирии только-только начала отступать. Первый месяц весны выдался весьма снежным, ветреным, с метелями, гололедом и заморозками до – 20. И лишь в конце месяца проглянуло по-весеннему яркое и теплое солнце, а по асфальту зажурчали ручьи. Неужели пришла настоящая весна? Синоптики рассказали, каким будет апрель в Башкирии в 2021 году.

Начало апреля, судя по прогнозам портала «Гисметео», будет пасмурным и дождливым. В первые дни месяца и вовсе зарядит дождь со снегом. Рассеются тучи, и проглянет солнце только ближе к 10-му числу. В целом, весь месяц будет облачным, погожих деньков будет гораздо меньше, чем дождливых. Средняя температура воздуха не будет отличаться от многолетних значений, то есть аномальных заморозков или сильной жары ждать не стоит. В первой половине апреля температура воздуха ночью составит от -3 до +2, днем от +3 до +10. Во второй половине месяца ночью столбики термометров покажут +1; +3, а днем воздух прогреется уже до +10; +13 градусов.

Хорошая погода, располагающая к долгим прогулкам и выездкам на природу, установится в Башкирии только в последнюю неделю месяца. Будет тепло, сухо, солнечно, так что самое время отправляться на дачу - приводить ее в порядок перед первомайскими праздниками, а также готовиться к огородному сезону.

Также напомним, что ранее синоптики сообщали, стоит ли опасаться жителям Башкирии серьезных паводков в 2021 году. В Башгидромете отметили, что сильных затоплений в республике не ожидается, поскольку толщина снежного покрова и льда в крупных реках Башкирии не превышает многолетних показателей.

- По предварительному прогнозу максимальный уровень воды ожидается ниже нормы на 10 процентов. При этом возможны подтопления населенных пунктов, которые находятся в поймах степных и горных рек. Впрочем, паводок там проходит быстро – за пару дней, — отметила начальник управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вилора Горохольская.