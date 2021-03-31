«Это был неописуемый ужас!»: молодая уфимка лишилась волос после похода в салон красоты

Из-за неудачной процедуры уфимке пришлось состричь примерно половину длины волос

С неприятной ситуацией столкнулась молодая уфимка, которая записалась в популярную студию красоты на окрашивание волос. После неправильно проведенной процедуры у женщины стали буквально клочьями выпадать волосы, вот только руководство салона отказались решать проблему и отправили клиентку восстанавливать испорченные волосы за свой счет. Сейчас Гульнара Амирова собирается обращаться в суд и писать заявление в прокуратуру, а также переживает, что из-за недобросовестности мастеров могут пострадать другие девушки.

«ПРОВОЖУ РУКОЙ ПО ВОЛОСАМ И СЛЫШУ, КАК ОНИ РВУТСЯ У КОРНЕЙ»

Гульнара Амирова – сама довольно известный в Уфе мастер-колорист. Сейчас молодая женщина находится в декрете, но продолжает следить и ухаживать за своей внешностью, а потому записалась в студию красоты на окрашивание в модной технике «Айр тач».

- Я наткнулась на студию в социальных сетях, привлекло то, что она находится рядом с домом. Почитала отзывы, полистала фотографии – вроде бы все понравилось, мастера – профессионалы, и я записалась на окрашивание, - рассказывает Гульнара Амирова. – Причем я заранее предупредила, что у меня достаточно пористая структура волос, и очень важно не передержать средство, иначе можно сильно испортить волосы.

Волосы выпадали пучками, но владелица салона заявила, что вины мастера в этом нет

А вот дальше все пошло совсем не по плану. По словам уфимки, мастер нанесла ей средство на волосы, завернула окрашенные волосы в фольгу и ушла по своим делам на 2,5 часа.

- Мастер просто занималась своими делами – пила чай, общалась по телефону и ни разу не подошла ко мне, чтобы проверить, как реагирует волос на краску. И хорошо, что мне самой хватило любопытства, чтобы посмотреть на реакцию! Думаю, дай гляну, как там моя челка – а она уже белая. Убираю полотенце, прохожусь рукой по затылку и в ужасе снимаю часть волос. Где-то пучки, где-то прямо локоны. Подхожу с этим к мастеру, а она мне в ответ: «Все в порядке, просто не расчесывайте мокрые волосы и не тяните». А я снова провожу рукой по волосам и слышу, как они рвутся у корней. Это был просто неописуемый ужас, - вспоминает Гульнара.

«ВЫ ЖЕ САМИ МАСТЕР!»

Самое удивительное, что владелица студии наотрез отказалась признавать вину мастера, заявив, что Гульнара… сама виновата в случившемся. Мол, если она сама мастер, то почему не проследила, правильно ли выполняется процедура, на сколько минут/часов был нанесен обесцвечивающий состав. В итоге Гульнаре предложили стрижку и бесплатное тонирование раз в месяц, а вот лечение и восстановление волос уж извините – дома и за свой счет.

- У меня нет задачи «топить» мастера, у всех случаются ошибки. Но что владелица студии снимает с себя ответственность, общается по хамски, а потом и вовсе заблокировала меня в инстаграме, просто раздражает! И самое удивительное, что все мастера резко стали самозанятыми – мол, никто ни за что не отвечает. Дело не в волосах, они отрастут, но вот такое хамское поведение я терпеть не стану. Я уже обратилась к адвокату, мы будем писать заявление в прокуратуру и подавать в суд, чтобы наказать этих горе-мастеров, - подчеркивает Эльвира.

По словам Эльвиры на восстановление волос уйдет до нескольких месяцев

КОМПЕТЕНТНО

Комментирует адвокат Роман Петров:

- Если вам оказали услугу некачественно, можно отказаться от оплаты. При этом в соответствии с «Законом о защите прав потребителей», обнаружив недостатки оказанной услуги, каждый может требовать безвозмездного устранения недостатков или уменьшения цены этой услуги. Можно предъявить досудебную претензию специалисту или салону, где оказали услуги. Если в течение 10 дней ответа не последовало, то можно обратиться в суд. Тут уже мастеру придется вернуть средства, заплатить штраф, покрыть расходы клиента, если клиент обращался к другим за исправлением, а также оплатить моральный вред. Также отметим, что на сегодняшний день оказывать услуги частным образом нельзя. Если лицо оказывает услуги на дому/на арендованной квартире, то оно обязано зарегистрироваться через «Госуслуги» в приложении самозанятых лиц и оплачивать проценты с полученных доходов. Если этого не делать, то можно легко получить штраф от налоговой инспекции.