«Врачи не дают внятных прогнозов»»: маленький уфимец с серьёзным диагнозом мечтает сделать свой первый шаг

Фото: Екатерина Тимошенко

Маленькому Эдуарду Тимошенко из Уфы в июне исполнится уже три года, но малыш до сих пор еще не сделал свой первый шаг. Все дело в серьезном заболевании – ДЦП, но родители Эдуарда уверены, что у их сына есть еще шанс на счастливое и здоровое детство.

Как рассказывает мама мальчика в соцсетях, долгожданный малыш родился в срок и совершенно здоровым. В первый год жизни Эдик развивался согласно всем положенным нормам, но когда пришло время сделать первые шаги, этого не произошло. На осмотрах врачи рекомендовали ставить ребенка в ходунки, пройти курс массажа и ждать 1,5 лет. Вот только ни в 1,5, ни в 2 года мальчик так и не пошел.

- Потом наступил Новый год, затем сын заболел ОРВИ. Потом я узнала, что беременна вторым. Потом началась пандемия с самоизоляцией, И к неврологу мы попали только в возрасте 1 год и 9 месяцев. Тогда мы впервые услышали диагноз «парапарез нижних конечностей», - вспоминает мама Эдика. – Потом нас положили в больницу и поставили окончательный диагноз. Началась совсем другая жизнь. Реки слёз: моих от безысходности, и сына - от стресса и занятий.

Сейчас малыш не может самостоятельно ни ходить, ни бегать, ни прыгать, сильно ограничена амплитуда движений, а также развился вальгус стопы. Из-за ассиметрии тонус мышц снижен, и малыш сильно прихрамывает, когда ходит за ручку. Кроме того, Эдуард сильно сгибается в сторону спина – а это прямой путь к сколиозу.

- В России нам не дают никаких внятных прогнозов, лишь повторяют «занимайтесь ЛФК постоянно, он пойдёт». Когда пойдёт? Каким именно ЛФК? И, главное, как пойдёт? В итоге я узнала про клинику в Сент-Луисе (США), где проводится уникальная операция на позвоночник, - говорит Екатерина Тимошенко. – Она называется СДР, автором этой методики является доктор Парк. Эта операция убирает спастику мышц, после чего ребенок сможет научиться ходить правильно. Мы прошли все предварительные этапы и после длительного отбора нас допустили до этои операции. Сеи час нас ждут в США, в клинике Сент-Луиса, но нам нужно собрать огромную сумму 4 млн 200 тысяч рублей на эту операцию до 10 июня. Мы очень надеемся на помощь неравнодушных людей, иначе в одиночку нам просто не справиться, - вздыхает женщина.

Если и вы хотите помочь маленькому мальчику поскорее сделать свой первый шаг, жить без боли, можете внести посильный вклад на карту Сбербанка, привязанную к номеру 8(989)956-74-41 (получатель Екатерина Эдуардовна Т.)