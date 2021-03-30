«Единороссы» присвоили законопроект КПРФ «О детях войны»

Фото: Пресс-служба рескома КПРФ

Депутаты от КПРФ обвиняют фракцию «Единой России» в Госсобрании - Курултае Республики Башкортостана в том, что она присвоила законопроект «О детях войны», давно разрабатывавшийся фракцией КПРФ и не раз вносившийся ей в республиканский парламент.

Скандал произошел на заседании Госсобрания, на котором четверо «единороссов» внесли законопроект от своего имени.

За день до этого внесение законопроекта в Госсобрание анонсировал глава республики, секретарь регионального отделения «Единой России» Радий Хабиров. Он заявил, что закон должен вступить в силу уже с мая 2021 года и настоятельно рекомендовал руководству Госсобрания принять его как можно быстрее.

КПРФ НЕТ В СОСТАВЕ АВТОРОВ

Фракция КПРФ в Госсобрании в течение нескольких последних созывов вносила такой законопроект на рассмотрение соответствующего профильного комитета. В последней редакции указывалось, что статус «Детей Великой Отечественной войны» будет присваиваться гражданам, родившимся в период с 1927 по 1945 год. Им будут полагаться такие меры социальной поддержки, как право на внеочередное приобретение билетов на все виды транспорта, право на внеочередной прием в государственные учреждения социального обслуживания в республике, право на внеочередное оказание медицинской помощи, а также право на ежегодную денежную выплату ко Дню победы 9 мая в размере 1 000 рублей.

На заседании Госсобрания было объявлено, что законопроект вносится депутатами фракции «Единая Россия» Рустемом Ахмадинуровым, Рустамом Ишмухаметовым, Эльвирой Аиткуловой и Риммой Утяшевой. Во внесенном законопроекте из перечня мер соцподдержки было убрано право на внеочередное приобретение билетов на все виды транспорта. Размер же денежной выплаты, которая теперь значилась в законопроекте, как «единовременная», было предложено устанавливать указом главы республики.

На сессии выступил по этому вопросу руководитель фракции КПРФ Юнир Кутлугужин:

— Мы этот закон целиком поддерживаем, мы его много раз вносили, но вынуждены были отзывать, в том числе, и потому, что получали ответ от председателя Госсобрания Константина Толкачева об отказе его рассмотреть. В прошлом году, в октябре мы от имени фракции обратились по этому вопросу к главе республики, председателю Госсобрания, премьер-министру. Со стороны Госсобрания по сей день не было ни ответа, ни привета. А глава республики, премьер министр — они в течение дня нашли время встретиться, принять решение о создании рабочей группы по законопроекту. На ней мы договорились, что совместно будем вносить этот закон. А два дня назад мы узнаем, что депутатов КПРФ нет в составе авторов законопроекта! Мол, вы, коммунисты, свою миссию выполнили, теперь, извините, отойдите. Так не бывает! Должна же быть политическая культура! Вы думаете, примете закон, а мы будем молчать?! Мы пойдем в СМИ и обо всем этом расскажем, — возмущенно заявил Кутлугужин.

ЗАКОН ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО

Закон был принят в первом чтении и в окончательном виде единогласно.

После заседания на сайте рескома КПРФ был размещен комментарий первого секретаря рескома КПРФ Юнира Галимьяновича Кутлугужина, в котором была дана жесткая оценка этой провокации со стороны фракции «Единой России» и председателя парламента. В нем прямо заявлено о «краже законопроекта».

- Иначе назвать внесение фракцией партии «Единая Россия» законопроекта о детях войны нельзя, — заявил лидер башкирских коммунистов.

Сам случай был назван «беспрецедентным» и охарактеризован, как «наглый, нахрапистый захват чужой инициативы». Работа же правительственной комиссии по законопроекту, по мнению КПРФ, оказалась «чистой воды обманом, дымовой завесой, чтобы фракция «Единой России» разработала и внесла в год выборов в Госдуму социально-значимый закон, смогла заработать очки у такой электорально-важной части населения, как пожилые люди».

Юнир Кутлугужин заявил, что депутаты от КПРФ продолжат работу по реальному наполнению принятого закона, чтобы облегчить жизнь стариков.

Пресс-служба рескома КПРФ