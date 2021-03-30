А вы знали, что каждый 10-й литр солярки в стране производится именно в Башкирии? Фото: Алексей БУЛАТОВ

Недавно Башстат опубликовал таблицу, где указана доля и место Башкирии в России по производству промышленных товаров за прошлый год. Само собой, далеко не факт, что именно они идут на экспорт и вносят свой вклад в товарооборот с другими странами. Однако, по данным статистики, республика является лидером по производству некоторых высокотехнологичных товаров.

Как оказалось, самый популярный товар из республики, который чаще всего продают по всей стране - полуприцепы и прицепы. В этой области регион занял первое место – 59% всех прицепов и полуприцепов в России производятся именно у нас.

Также Башкирия заняла первое место по производству кальцинированной соды, надувных судов и электрических светильников. Половина или чуть меньше из всех перечисленных видов товаров, произведенных в России в прошлом году, родом из Башкирии. Также регион занял первое место по производству продукции химической и нефтехимической отрасли. Например, чуть больше 10% всего дизельного топлива в стране изготовили именно в нашей республике. К слову, 27,1% всего листового стекла в стране также производится у нас.

Что еще продают предприятия из Башкирии в другие регионы России? Традиционно, это продукция химической, нефтехимической, машиностроительной отраслей. Из достижений последней стоит отметить, что башкирские производители добились первых мест по стране по производству промышленных печей (33,7%), кузовов для автомобилей (27,6%) и даже автобусов (11,3%). Второе место республика заняла по производству гидравлических и пневматических двигателей – 22,3% по стране.

Не отстают башкирские производители и по производству первичной пластмассы (10% по стране), керамического кирпича (5,4%, четвертое место по стране), различных видов проволоки (из черных металлов – 16,4%, четвертое место) и сырой нефти, поступившей на переработку (8,2% - 2 место).

Как известно, не все товары, в производстве которых Башкирия удерживает лидерство, попадают на международные рынки.