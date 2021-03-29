Не только нефть и мед: объясняем, что на самом деле Башкирия продает иностранным партнерам

Продукция машиностроителей из Башкирии оказалась востребованной за пределами республики и страны

Недавно госкомитет Башкирии по внешнеэкономическим связям представил доклад по работе за 2020 год. Вопреки пандемии коронавируса и закрытию границ, внешнеторговый оборот республики составил 4,055 млрд долларов. По сравнению с 2019 годом этот показатель упал на 19,3%. «Комсомолка» решила разобраться, какие виды товаров экспортирует Башкирия, и какая продукция из нашей республики пользуется спросом за границей. Как оказалось, республика славится не только башкирским медом, углеводородами и содой.

ЧТО ПРОДАЮТ

По данным Федеральной таможенной службы, в прошлом году республика отправила на экспорт товаров на сумму 3,12 млрд долларов. Самыми востребованными за рубежом оказались топливно-энергетические товары – 39,7% от всего экспорта из Башкирии пришлось именно на них. По данным госкомитета по внешнеэкономическим связям, иностранные партнеры купили в республике 3623,4 тысячи тонн топлива.

Второе место по объемам экспорта из Башкирии занимает продукция машиностроительной отрасли – 26,5% всех товаров, идущих за рубеж. Тройку лидеров замыкает продукция химической промышленности и каучук – 19,5% экспорта или 1564 тысяч тонн.

Экспорт продовольствия и сырья во внешнеторговом обороте Башкирии занял лишь 5,7%, а древесина и изделия из нее и вовсе 3%. Как видим, основу экспорта из региона в другие страны стала продукция башкирских промышленников в традиционно «сильных» для них областях – химии и нефтехимии.

Между прочим, в 2019 году власти Башкирии ставили задачу: продать в 2020-м товаров, не имеющих отношения к сырью или энергетике, на общую сумму 2,5 млрд долларов. По данным госкомитета по внешнеэкономическим связям, за прошлый год этот показатель составил 1,928 млрд рублей – 61,6% от общего объема экспорта республики.

Продукция химической промышленности из Башкирии поставляется в десятки стран по всему миру

КОМУ И СКОЛЬКО ПРОДАВАЛИ

К слову, башкирские промышленные предприятия традиционно славятся своими товарами из углеводородов. Так, например, Башкирия заняла первое место в стране по объему экспорта некоторых видов углеводородов – в прошлом году их отгрузили на сумму почти в 79,5 млн долларов. Покупали этот товар, в основном, в Финляндии, Турции и Казахстане.

Башкирия также является лидером среди регионов по объемам экспорта карбонатов (продукция химической промышленности – Ред.): их в прошлом году продали на сумму более 90 млн долларов. Основными покупателями выступили Белоруссия, Казахстан и Кипр Первое место у республики и по экспорту монокарбоновых кислот – в 2020 году их отгрузили на сумму в 66,33 млн долларов. Покупали их, в основном, в Турции, Финляндии и Нидерландах.

Второе место по стране Башкирия заняла по объемам продаж за рубеж турбодвигателей и газовых турбин. Всего за 2020 год этих товаров продали на 769,5 млн долларов, а главными покупателями стали Китай, Индия и Канада.

В госкомитете Башкирии по внешнеэкономическим связям отметили, что в первую десятку стран-партнеров Башкирии по данным Всемирной торговой организации вошли Китай, Латвия, Казахстан, Беларусь, Корея, Нидерланды, Финляндия, Германия, Мальта, Узбекистан. Торговый оборот с этими странами составил 2 905,9 млн. долларов или 71,7% всего внешнеторгового оборота Башкирии.

«ЭЛЕКТРОННЫЙ РЫНОК»

Несколько раз на оперативных совещаниях в правительстве Башкирии председатель госкомитета республики по внешнеэкономическим связям Маргарита Болычева отмечала, что товары башкирских бизнесменов появились на различных электронных площадках, вроде того же Ebay. Поскольку разместить там объявление может любой пользователь с доступом в интернет, мы решили поинтересоваться, в чем же здесь повод для гордости?

Как пояснили «КП-Уфа» в госкомитете по внешнеэкономическим связям, с помощью Центра поддержки экспорта Башкирии местные предприниматели не просто вышли на международный «электронный рынок», но сделали это эффективно. Да, именно эффективно - оказывается, можно подать объявление с товаром или услугой и не получить ожидаемого эффекта. Да еще и деньги нужно платить, чтобы его видели как можно больше потенциальных покупателей.

- Потому Центр поддержки экспорта Башкирии для каждого обратившегося представителя малого бизнеса проводит индивидуальный скоринг – оценку предприятия, перспективных групп товаров и подбор тех маркетплейсов (электронных торговых площадок – Ред.), где их реализация будет наиболее эффективной, - отметила Маргарита Болычева.

Башкирия давно славится своими машинами, востребованными в добывающей отрасли

Чтобы помочь башкирскому бизнесу выйти на международный рынок, власти республики запустили программу поддержки наших предпринимателей. Тем, кто обращается за помощью, власти региона компенсируют по одному миллиону рублей на каждое небольшое предприятие.

- Например, чтобы использовать весь функционал для поиска и привлечения международных покупателей на площадке Alibaba.com, необходимо получить статус «золотого» поставщика, годовая подписка на который составляет от $1675 до $7180. Центр поддержки экспорта РБ планирует запустить 5 таких индивидуальных аккаунтов в 2021 году, - подчеркнула председатель госкомитета Башкирии по внешнеэкономическим связям.

Всего год назад Башкирия была представлена только на международной торговой площадке Alibaba. Тогда там размещались всего 12 компаний с 87 товарами. В 2020 году башкирские товары вышли на другие площадки: Alibaba, All.biz, Fordaq, Europages, Ebay, Etsy, Satu.kz, Epinduo. Насколько популярными на «электронных рынках» станут товары из Башкирии, покажет время.