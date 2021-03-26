Резонансное дело уфимца, которого оговорили в изнасиловании дочери, отправили на пересмотр

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Неожиданным образом закончилось сегодня судебное заседание, на котором судья должен был огласить приговор 54-летнему уфимцу Рашиду Г., которого обвиняют в изнасиловании 16-летней дочери, а его родственники утверждают, что девочки просто оговорили отца, чтобы отомстить. Вместо этого в суде заявили, что заседание отложено на 31 марта, а само уголовное дело вновь отправлено на дорасследование в связи с открывшимися новыми обстоятельствами.

- Судебное следствие по уголовному делу в отношении Рашида Г. возобновлено, назначено новое судебное заседание на 14.00 31 марта, - рассказала консультант уфимского Советского районного суда Эльза Юсупова.

Тяжело перенесла очередной перенос судебного заседания и жена Рашида Рахиля Г. Измученная женщина в слезах призналась, что вся эта история больно отразилась на их семье – старшие дочери, которые и оговорили отца, сейчас раскаиваются, а младшие дети каждый день спрашивают, когда же папа вернется домой.

- Старшие дочери не ходят ходить в колледж, на них там все пальцем показывают. Они очень раскаиваются, что оговорили папу. Наша семья перенесла очень много боли, унижений, и я не знаю, когда уже это все закончится, - признается Рахиля Г.

«ПРИГРОЗИЛИ, ЧТО ДЕТЕЙ ЗАБЕРЕТ ОПЕКА»

Напомним, эта громкая и очень запутанная история началась еще в мае прошлого года, когда в полицию обратилась Рахиля и заявила, что ее муж домогался до собственных дочерей. Мужчину немедленно арестовали и отправили в СИЗО. А уже через пару месяцев Рахиля снова пришла к следователям и попросила забрать заявление. Дочери признались, что оговорили отца, потому что тот воспитывал их очень строго, не разрешал встречаться с молодыми людьми, мог даже поднять руку и запереть в комнате. Вот только осознав, что отцу грозит внушительный срок, девочки раскаялись и рассказали матери правду.

- Но забрать заявление мне не разрешили. Пригрозили, что если я буду отказываться от своих показаний, мне и мужу будет плохо, а всех детей вообще отберет опека, - вздыхает измученная женщина.

Сейчас у Рахили остается одна надежда, что новые открывшиеся обстоятельства будут в пользу ее мужа. Ранее в следственном комитете заявили, что были найдены неоспоримые доказательства вины мужчины, а прокурор запросил для обвиняемого 21 год заключения. Отметим, что Рашид Г. – инвалид первой группы, он потерял руку на производстве, но все равно продолжал работать. Дома остались жена и пятеро детей, младшему из которых нет и трех лет.

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