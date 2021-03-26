Мылся в проруби, отпугивал кабанов и волков: бизнесмен прожил в тайге 120 дней, чтобы обрести смысл жизни

120 дней в тайге - в юрте с собакой. Фото: Денис Мусин

Денис Мусин в своем родном городе Орск – личность знаменитая. Еще бы, в 34 года – бизнесмен, основатель и владелец нескольких фирм в городе. Вот только мало кто знает, что за внешним видом баловня судьбы и успешного дельца долгое время скрывались боль, отчаяние и бесконечная борьба с самим собой. У молодого мужчины есть серьезные проблемы со здоровьем – из-за давнишней травмы не видит глаз, бедренные кости практически разрушены из-за некроза, а каждое движение вызывает сильнейшую боль.

В какой-то момент Денис Мусин оказался на грани отчаяния. В голове крутились вопросы: как и ради чего дальше жить, если ты инвалид? Чтобы заново обрести смысл жизни, он решился на уникальный эксперимент – перезимовать в башкирской тайге. В юрте и без связи с внешним миром. Четыре месяца Денис Мусин жил вместе со своей собакой в лесу – топил печь, купался в проруби, любовался дикими животными, а когда эксперимент закончился, нашел в себе силы вернуться домой. Подробности – читайте в эксклюзивном интервью, которое бизнесмен дал «Комсомолке».

Юрту Денис возводил вместе со своим отцом. Фото: Денис Мусин

«ПОЛЗ ПО ГРЯЗИ И ПЛАКАЛ ОТ БОЛИ И БЕССИЛИЯ»

Переломной точкой в жизни Денис Мусин называет 2011 год, когда из-за несчастного случая получил серьезную травму глаза.

- Все оказалось довольно серьезно – разрыв сетчатки. Одна операция за другой, но врачи оказались бессильны. В 24 года я полностью ослеп на один глаз. Пришлось уволиться с работы, но на этом злоключения не закончились. Из-за огромного количества наркозов, антибиотиков и других лекарств, которые вливали в мой организм, у меня образовался некроз обеих головок тазобедренных суставов. По сути, кости практически полностью разрушились, и держится все на мышцах. Поначалу я испытывал дикие боли, кричал, даже плакал, - вспоминает Денис Мусин.

Местные врачи не смогли сразу поставить диагноз, и лишь в Кургане, на обследовании в клинике Илизарова, Денису сообщили, что случай очень серьезный. Необходима дорогостоящая операция, во время которой полуразрушенные кости заменяются на титановые имплантаты, но таких огромных денег у Дениса и его семьи не было.

- Уже тогда во мне начал зарождаться внутренний протест. Я не готов был сдаться болезни и признаться, что я недееспособный инвалид. Решение пришло само собой: я отказался от операции, перестал ходить по больницам, пить обезболивающие. По книжкам и пособиям начал заниматься кинезитерапией (лечебно-реабилитационную физкультуру – Ред.). Помню случай: на дворе почти стояла зима, было очень холодно и слякотно. Поздно вечером я возвращался домой на машине, но забыл костыли. Практически же сразу я упал и полз со стоянки домой. Полз по грязи и плакал от боли и отчаяния, но все равно не обратился за помощью, потому что не хотел тревожить родителей. Дополз-таки, - вспоминает Денис Мусин.

СО ВТОРОЙ ПОПЫТКИ ПОКОРИЛ ЭЛЬБРУС

Постоянные занятия дали неплохой результат. Уже через несколько месяцев Денис отказался от костылей и перешел на трость, а также начал пробовать себя в бизнесе. Были и взлеты, и падения, но в итоге парню удалось создать прибыльное дело, к которому даже подключил всю семью.

Параллельно с бизнесом молодого мужчину неотступно терзала мысль, неужели из-за инвалидности он не сможет теперь в полной мере наслаждаться жизнью? В 2017 году Денис Мусин впервые решился покорить Эльбрус, лишь бы доказать самому себе, что он полноценный.

Денис выбрал место для юрты, когда гулял в этих местах с отцом. Фото: Денис Мусин

Тогда первая попытка провалилась, и, преодолев только половину пути, парень был вынужден вернуться к подножью. Но уже через год Денис собрался с силами и таки забрался на высоту в 5642 метров, обогнав в итоге даже опытных спортсменов.

- Ближе к вершине у меня словно выросли крылья. Я обогнал всех, кто на меня смотрел с презрением – мол, ну куда ты, инвалид, лезешь. Да тебя же на руках спускать придется. А я смог! И понял, что человек способен на многое, когда есть цель и желание! – улыбается мужчина.

ОТПРАВИЛСЯ В ТАЙГУ, ЧТОБ НАЙТИ СМЫСЛ ЖИЗНИ

Казалось бы, жизнь наладилась: деньги, уважение, деловые встречи – о чем еще мечтать, но все чаще Денис замечал, что что-то внутри не дает ему покоя. Все чаще наваливалась усталость, раздражали суета и меркантильность внешнего мира.

- У меня не складывалось на личном фронте, все казалось каким-то пустым, бессмысленным. На деловых встречах и конференциях мне приходилось быть на виду, а приходя домой, я просто сворачивался калачиком и засыпал, мечтая оказаться в одиночестве. Я понимал, что со мной творится что-то странное. Будто я потерял маяки, ориентиры по жизни, а сейчас судорожно мечусь, не понимая, что для меня главное в жизни. Я понял, что мне нужно какое-то время побыть наедине с собой, чтобы найти ответы на вопросы, - вспоминает Денис Мусин.

В какой-то момент мужчина вспомнил, что когда выбирался с отцом на велосипедные прогулки, то в Башкирии (неподалеку от границы с Оренбургской областью) обратил внимание на очень красивую местность и даже пообещал себе однажды отправиться в поход с палаткой в эти места. Тогда впервые и возникла идея прожить зиму в юрте, и Денис с воодушевлением приступил к воплощению плана.

Чистое небо и яркое солнце в сотнях километрах от города смотрятся особенно впечатляюще. Фото: Денис Мусин

- Сначала я долго изучал, как вообще люди выживают в диких экстремальных условиях – читал книги, смотрел научные фильмы, учился, как правильно обогревать жилище, как рассчитывать запасы еды, как не замерзнуть в сильный мороз. Юрту мне помогал собирать отец и еще пара друзей – в разобранном виде мы привезли ее, собрали и установили всего за пару дней. Пришлось, конечно, постараться, чтобы привезти все необходимое для проживания на 120 дней. Всего сразу брал с запасом: два бензогенератора, две солнечные батареи, два топора, две «клешни» для рубки льда. Ведь если бы что-то вышло из строя, привезти или купить было негде, а замерзнуть насмерть в лесу совсем не входило в мои планы. Также я привез с собой 200 литров питьевой воды в канистрах, запас сухпайков, множество книг, тетрадей, ручек, чтобы вести дневники долгими зимними вечерами, - перечисляет Денис Мусин.

Иногда в юрте подбирались дикие животные, но завидев человека, убегали. Фото: Денис Мусин

В качестве компаньона и верного друга мужчина выбрал собаку – японскую Акиту Ину, которая благодаря густой шерсти не боится морозов, а при необходимости могла бы отогнать диких животных.

ЗАХОДИЛ В ПРОРУБЬ, СЛОВНО В ВАННУ

Ситуация осложнялась тем, что в лесу абсолютно не было связи, до ближайшего села – несколько часов ходьбы. Чтобы позвонить по мобильнику, нужно было взбираться на вершину горы, поэтому Денис просто набирал смс-сообщение, что с ним все хорошо, и ждал, пока раз в 5-7 дней над ним будет пролетать спутник, и сообщение будет доставлено адресату. Еще через неделю приходил обратный ответ.

- Иногда получалось взобраться на гору и позвонить родителям, сообщить, что я живой. Если бы я надолго перестал выходить на связь, они бы приехали на помощь, - говорит Денис Мусин.

Раз в неделю мужчина топил баню, а потом окунался в прорубь. Фото: Денис Мусин

Возникли и сложности с обогревом юрты: в центре располагалась небольшая буржуйка, которую требовалось постоянно подтапливать. По незнанию Денис первое время подкидывал непросохшие дрова, из-за чего юрта наполнялась едким дымом. Отшельник признается, что переживал, что однажды и вовсе не проснется утром из-за угара, но потом приноровился просушивать дрова перед топкой.

- Поначалу было очень холодно, особенно, когда ночью температура ниже 40 падала. Выйдешь на улицу – и через пару минут все лицо заиндевело, но я перебарывал себя. Умывался, стирал одежду, мыл посуду в реке, раз в неделю топил палаточную баню, а потом окунался в прорубь. Под конец привык уже настолько, что заходил в ледяную воду, будто в ванну – неповторимые ощущения, - рассказывает Мусин.

Несколько раз к юрте приходили и дикие животные – кабан, волки, лисы. Недоверчиво принюхивались, а заслышав звонкий собачий лай – уходили, не нападали.

- Ружье я не брал с собой принципиально. Во-первых, знал, что тут не водятся медведи. Во-вторых, я не охотник. А в-третьих, я пришел к природе как гость, а не варвар. Да и вообще гораздо больше я боялся не диких животных, а что приедет кто-то из людей. У меня с собой было много дорогостоящих вещей – видеокамера, те же бензогенераторы. И какой бы я им смог дать отпор? К счастью, за все четыре месяца я не видел ни одной живой души, - признается мужчина. – Вообще первый месяц было очень страшно. Любой треск и шум пугал до дрожи, а потом потихонечку привык.

С горы открывался завораживающий вид на башкирскую тайгу. Фото: Денис Мусин

«ПОД КОНЕЦ СОВЕРШЕННО НЕ ХОТЕЛОСЬ ВОЗВРАЩАТЬСЯ В ГОРОД»

Денис вспоминает, как примерно на середине срока начался переломный момент, когда он просто перестал верить в себя и не понимал, зачем вообще затеял эту авантюру.

- Тогда я сказал себе: если существует в мире Бог или какой-то создатель, пусть он даст мне знак. С собой у меня был ноутбук, на который я закачал несколько фильмов. Я решил посмотреть фильм, а в конце там была фраза «Совершенствуйтесь, и успех придет к вам». Это был знак, что я иду в правильном направлении, и я успокоился, - признается отшельник.

Денис Мусин признается, что испытал восторг полного единения с природой, а также, наконец, понял свое предназначение только за две недели до окончания эксперимента. 1 марта, когда за Денисом приехали родители, чтобы забрать его в Орск, он даже испытал некую грусть. Хотелось остаться в юрте еще на несколько месяцев, но нужно было жить и двигаться раньше. Мужчина с радостью отмечает, что жизнь в суровых условиях значительно укрепила его физически – исчезли сильные боли, стало легче передвигаться.

Денис признается, без собаки-друга ему было бы особенно грустно и одиноко. Фото: Денис Мусин

- Цель была достигнута – я ощущал спокойствие, умиротворение и полное приятие себя. Я много читал, писал, вел дневники, исписал 15 ручек. Когда-нибудь я, возможно, напишу книгу по пережитым событиям, у меня даже есть уже рабочее название «Я человек», но это пока только в планах. Самое главное сейчас – сохранить в себе это умиротворение и гармонию, - говорит мужчина. – А еще я понял, что самое дорогое, что у меня есть в жизни – это мои родные, которые будут всегда рядом, подставят плечо и примут меня таким, какой я есть. Спасибо им за это. Мои родители – настоящие герои!

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«В одиночестве можно вернуть контакт с собой»

Елена Садыкова, практикующий психолог:

- Жизнь в современном мире – это перестимуляция нервной системы. Особенно в городе, где мы атакованы рекламой, шумом машин. На улицах много людей, иногда они слишком близко, ощущение, что кто-то всё время покушается на твои границы. Это не проходит бесследно для психо-эмоционального состояния: доехал до работы – и уже устал и раздражен. Мы привыкли и не замечаем, что находимся в стрессе.

Изоляция – одна из защит психики. Способ избегать неприятного, невыносимого. В одиночестве можно вернуть контакт с собой, нащупать ритм, в котором действительно комфортно.

Изоляция – это в каком-то смысле побег. В том числе и от себя самого. Иногда мы не идем на контакт не потому что не хотим видеть другого человека, а потому что не хотим видеть себя. По крайней мере таким, каким отражают нас другие.