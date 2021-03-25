В Башкирии число активных случаев ковида впервые с начала года снизилось ниже 5000

Ежедневное число инфицированных также сокращается с каждым днем Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией с коронавирусом. По словам регионального Минздрава, эпидемия с каждым днем идет на спад. Так, в республике впервые с начала года регистрируется число активных случаев заболевания ниже пятитысячной отметки. В настоящий момент коронавирус в активной форме переносят 4942 человека, хотя ранее это число никогда не уменьшало ниже 5000-5500 человек. Из них 4 656 с легкой и бессимптомной формой лечатся дома, еще 286 пациентов лежат в больницах. Состояние 33 больных врачи оценивают как тяжелое, они переведены в отделение интенсивной терапии, еще семь человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Продолжает снижаться и ежедневное число новых случаев ковида. Так, за минувшие сутки в регионе диагноз коронавирус поставлен 109 жителям, а общее число инфицированных в республике достигло 31707 человек. А вот число жертв вируса стабильно продолжает ежедневно увеличиваться на 3 человека в день. С начала эпидемии от осложнений инфекции скончались уже 343 жителя республики.

- Отметим, что с каждым днем растет число вылечившихся, всего выписано по выздоровлению 26 422 пациента, 225 из них – за последние 24 часа, - отметили в региональном Минздраве.

МЕДИКИ И СОЦРАБОТНИКИ ОБЯЗАНЫ СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ОТ КОВИДА

Также на днях в ведомстве здравоохранения прошел брифинг, посвященный борьбе с ковидом. Одним из важных вопросов, который обсуждался на брифинге, стал вопрос: представители каких профессий обязаны сделать прививку от ковида, и может ли работодатель настаивать, если человек против вакцинации.

- В соответствии с Национальным календарем прививок работники медицинских, образовательных организаций, социального обслуживания и многофункциональных центров подлежат обязательной вакцинации от COVID-19, - отметил заместитель министра здравоохранения Евгений Кустов.

Также жители республики интересовались, является ли повышенная температура после прививки серьезным побочным эффектом и стать противопоказанием для второго этапа вакцинации. На этот вопрос врач ответил, что повышенная температура в первые три дня после вакцинации – это вполне нормальная реакция организма на прививку, поэтому не стоит переживать и паниковать. Противопоказанием для второго этапа вакцинации температура также не является, и вообще обычно все побочные эффекты исчезают в течение трех суток после прививки. При этом очень важно не забывать носить защитную маску и соблюдать остальные меры профилактики, поскольку иммунитет после прививки образуется в течение 3-6 месяцев, и несмотря антитела, человек может быть переносчиком вируса.

ПРИВИТЬСЯ ОТ КОВИДА МОЖНО И В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ

Напомним, что в Башкирии активно проходит вакцинация против коронавируса. Чтобы сделать процедуру максимально доступной для населения, открыты мобильные пункты вакцинации в здании театра башкирской оперы в Уфе, а также в некоторых торговых центрах. На днях мобильные пункты вакцинации заработают еще в трех торговых центрах Стерлитамака.

Отметим, что по состоянию на 25 марта в Башкирии первым компонентом вакцины от COVID-19 привито более 121 тысячи жителей, вторым – почти 82 тысячи. Врачи отмечают, что эффективность вакцины «Спутник» очень высокая.

– Вакцина в более чем 92% случаев показывает хороший ответ в виде выработки антител, при этом в самой вакцине нет живого вируса, поэтому заболеть от прививки COVID-19 невозможно, - добавили в ведомстве здравоохранения.