Башкирия попала в середину всероссийского рейтинга по самым высоким зарплатам

В республике больше всех получают профессиональные рабочие и ученые Фото: Михаил ФРОЛОВ

На днях аналитики РИА Рейтинг представили рейтинг регионов России по самым высоким зарплатам. Эксперты изучили данные Росстата за 2020 год и составили список самых высокооплачиваемых отраслей в каждом отдельно взятом регионе страны. На основе этих данных они определили, где в России самые высокие зарплаты и в какой сфере нужно трудиться, чтобы получать такие деньги.

В исследование РИА Рейтинг попали только официально трудоустроенные на постоянной основе сотрудники крупных и средних организаций. Эксперты изучили наиболее распространенные, традиционные отрасли экономики, где работает не менее 2% населения.

ЛИДЕРЫ И АУСТСАЙДЕРЫ

По итогам анализа данных Росстата, получилось, что самую высокую зарплату в стране получают нефтяники на Сахалине - более 380 тысяч рублей. Второе место заняла Москва, где в финансовой сфере можно зарабатывать почти 190 тысяч рублей. Замкнул тройку лидеров рейтинга по самым большим зарплатам Ямало-Ненецкий автономный округ. Там нефтяники зарабатывают по 170 тысяч рублей.

Четвертое место занял Санкт-Петербург, где самой высокооплачиваемой сферой стали IT-технологии. Программисты там получают порядка 161 тысячи рублей. Пятое место – у Чукотки. Там больше остальных зарабатывают рабочие на добычи металлических руд – до 145 тысяч рублей.

Самые «низкие» высокие зарплаты по данным РИА Рейтинг – у работников в сфере транспортного и военного машиностроения в Мордовии (85-место, 38 тысяч рублей), а также у госслужащих в Калмыкии и Псковской области (также по 38 тысяч рублей).

Башкирия оказалась в этом рейтинге примерно в середине – 44 место. По данным исследования, в республике самая высокая зарплата в сфере «профессиональная и научная деятельность». Если упростить, то это высококвалифицированные рабочие и научные сотрудники. Вероятно, в обоих случаях речь идет о нефтяной и нефтедобывающей отрасли.

Так вот, самая высокая «средняя» зарплата в Башкирии по версии РИА Рейтинг составляет 58 тысяч рублей.

МНЕНИЕ

Насколько цифры, представленные в этом исследовании реальны? Действительно ли в регионах такой большой разброс по самым «высоким» зарплатам? Результаты исследования аналитиков РИА Рейтинг специально для «КП-Уфа» прокомментировал политолог БАГСУ Арсен Шаяхметов.

- Авторы взяли «профильную» сферу экономики региона и, показав среднюю зарплату по ней (по данным Росстата, с которыми надо быть осторожным), - говорит политолог БАГСУ Арсен Шаяхметов. – Конечно, расстановка субъектов не является показательной – в Коми, Сахалине, Туве и Забайкалье не живут лучше Московской области, Татарстана и Петербурга. Однако данный рейтинг хорошо показывает перспективы экономики в данном регионе.

Как отмечает политолог, наиболее бедные регионы Северного Кавказа и западной России живут на федеральные дотации, слабо развивая региональную экономику.

- Энергетический и добывающий секторы остаются наиболее доходными на Севере, Сибири и Дальнем Востоке – во многом на них держится экономика современной России, но пандемия показала, насколько уязвимы эти сферы могут быть на фоне форс-мажора и снижения спроса, - подчеркнул Арсен Шаяхметов.

По словам политолога, будущее экономики за наукоемкими инновационными отраслями, развитием которых занялись традиционно нефтеперерабатывающие и машиностроительные регионы Поволжья.

- Активно занялись созданием технопарков Татарстан (7 технопарков, создаются ещё 5) и Башкирия (3 технопарка, создаются ещё 3), а Самарская и Нижегородская области вкладывают в модернизацию образования и науки. Наша республика также развернула взгляд в этом направлении, создавая НОЦ и IQ-парк, но о результатах говорить рано, - подытожил политолог.