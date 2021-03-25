Власти Башкирии планируют в кратчайшие сроки принять закон о «детях войны»

Выплаты получат жители Башкирии, чье детство пришлось на военные и первые послевоенные годы Фото: Алексей БУЛАТОВ

На днях глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что в ближайшее время в республике будет принят региональный закон «О детях войны». Согласно законопроекту, особый статус получат все жители республики, чье детство прошлось на время Великой Отечественной войны и первых лет по ее окончании. Когда Госсобрание-Курултай примет его, а в этом сомнений не возникает, в Башкирии появится новая категория льготников.

- Считаю, что это справедливо – придать особый статус детям войны, тем, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны. Практически они были лишены детства и перенесли тяжелейшие испытания вместе со страной. А потом поднимали ее из руин. Низкий им поклон! – прокомментировал у себя в соцсетях глава Башкирии Радий Хабиров.

Также руководитель региона отметил, что в Башкирии на сегодняшний день проживают 189155 человек, которые родились с 22 июня 1941 и до 3 сентября 1945 года включительно. При этом более 13 тысяч человек из этого списка не попали ни в одну из существующих льготных категорий. Именно на них и распространится действие закона «О детях войны».

- Планируем, что закон «О детях войны в Республике Башкортостан» вступит в силу с мая 2021 года. А мы по мере увеличения доходов бюджета будем повышать размеры поддержки, - подчеркнул Радий Хабиров.

Предполагается, что депутаты Курултая Башкирии примут закон на заседании 25 марта 2021 года, а с начала мая он вступит в силу. В итоге, новые льготники получат специальное удостоверение и единовременную выплату. Когда и сколько именно – пока не известно.

-Сумма материальной помощи пока небольшая. Мы начинаем с этого шага, хотя и он для нас сложный в непростой экономической ситуации. Но ждать уже нельзя. Как только экономика вновь встанет на рельсы развития, мы сможем увеличить размер выплат, - заявил Радий Хабиров.