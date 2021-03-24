Уфимец, которого дочери якобы оговорили в изнасиловании, в суде заявил, что «прощает девочек»

Возможно, мужчина теперь очень не скоро снова сможет обнять дочерей. Фото: соцсети

Сегодня в Кировском районном суде прошли прения сторон по резонансному уголовному делу, в котором уфимец обвиняется в изнасиловании своих дочерей 16 и 19 лет, а сами девушки утверждают, что оговорили отца, потому что тот воспитывал их слишком строго.

Само заседание суда проходило в закрытом режиме. Наши коллеги с телеканала «БСТ» сообщили, что перед началом заседания старшая дочь (та самая, которая и пожаловалась матери на домогательства) бросилась к отцу, которого привели конвоиры, чтобы обнять ее, но девушку грубо оттолкнули, а потом и вовсе не пустили в зал суда.

Во время своего последнего слова мужчина в очередной раз заявил, что и пальцем никогда не тронул из своих дочерей, и вообще он – приличный семьянин, многодетный отец, воспитывающий пятерых детей, верующий мусульманин и благочестивый супруг. Жена Рашида Г. также со слезами уверяла, что девочки просто оговорили отца, потому что он не разрешал им встречаться с парнями, а иногда и вовсе мог поднять руку.

Тем не менее, сторона обвинения представила свои доказательства причастности обвиняемого к инкриминируемому ему преступлению и запросила 21 год лишения свободы.

Сам же Рашид в беседе с журналистами признался, что «прощает своих дочерей», а также постоянно думает о своей семьей.

Приговор мужчине огласят уже в эту пятницу, 26 марта, когда пройдет итоговое заседание суда.

Напомним, что эта история началась еще в мае 2020 года, когда в полицию обратилась супруга 50-летнего Рашида Г. и пожаловалась, что ее муж надругался над дочерьми. Мужчину сразу же арестовали и отправили в СИЗО, где он дал признательные показания. А уже через полгода его жена снова пришла к следователям и заявила, что дочери оболгали отца из чувства мести. Впрочем, у следователей нашлись доказательства причастности мужчины к возможному изнасилованию, поскольку на его одежде были обнаружены биологические следы одной из девочек.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.