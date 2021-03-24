Показываем топ-10 вакансий в Башкирии, где можно заработать от 50 тысяч рублей

Портал службы занятости предлагает разные вакансии Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Стали известны топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий с интерактивного портала службы занятости Башкирии.

Несмотря на последствия коронавируса на экономику, некоторым жителям Башкирии удается найти высокооплачиваемую работу. По данным портала SuperJob, в марте 2021 года на их сервисе было размещено на 12% больше вакансий, чем в «доковидные» времена.

Традиционно, на первом месте по размеру зарплат в частном сервисе указаны руководители отделов продаж. На вакансии главного инженера и начальника транспортного цеха обозначены зарплаты в 65 и 60 тысяч рублей в месяц соответственно.

А ЧТО С ЦЕНТРОМ ЗАНЯТОСТИ?

Мы решили проверить, какие вакансии предлагает жителям Башкирии центр занятости населения, подведомственный Минтруду республики. Именно в эту организацию отправляют граждан, оказавшихся без работы по тем или иным причинам. Вакансии в центре представлены довольно разные.

Директор завода сухих смесей в Абзелиловском районе Башкирии – 100 000 рублей

Инженер по качеству завода сухих смесей в Абзелиловском районе Башкирии – 100 000 рублей

Мастер цеха мебельного завода в Уфе – 80 000 рублей

Программист в организацию по производству социальных карт в Уфе – 70 000 рублей

Водитель тягача в компанию по разработке мониторинга GPS-систем в Уфе – 70 000 рублей

Тракторист-машинист в Буздякском районе – 70 000 рублей

Врач-хирург в больницу Салавата – 60 000 рублей

Начальник участка в организации по дорожному ремонту в Уфе – 60 000 рублей

Токарь в управляющую компанию в Уфе – 50 000 рублей

Врач-невролог в больницу в Уфе – 50 000 рублей

Разумеется, что это не полный список всех доступных вакансий. Посмотреть требования к указанным вакантным местам или подыскать себе другое можно на сайте интерактивного портала.