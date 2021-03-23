Следователи рассказали, почему уфимец, которого дочери оговорили в изнасиловании, до сих пор в СИЗО

Рашиду Г. грозит срок до 21 лет в тюрьме за изнасилование дочери. Фото: соцсети

В Уфе набирает обороты очередной секс-скандал с изнасилованием отцом собственных дочерей. Напомним, ранее «КП-Уфа» уже писала о громкой истории, когда в мае 2020 года в полицию пришла взволнованная уфимка и заявила, что ее супруг регулярно насиловал родных дочерей 15-ти и 19-ти лет. Конечно, мужчину немедленно арестовали и отправили в следственный изолятор, предъявив обвинение по статье «Изнасилование несовершеннолетней». При этом при задержании отец девочек не сопротивлялся и не отпирался и дал признательные показания, но вскоре пошел в отказ.

Но самое удивительное, что в сентябре 2020 супруга обвиняемого снова пришла к следователям с просьбой отозвать заявление. Мол, дочери все придумали: строгий папа запрещал им встречаться с мальчиками, закрывал дома и даже бил, поэтому они решили ему отомстить и оговорить в изнасиловании.

Вот только несмотря на признания дочерей, 54-летний Рашид Г. по-прежнему находится в следственном изоляторе. Более того, недавно было завершено следствие по уголовному делу, которое вместе с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением уже передали в суд. При этом для «любящего отца пятерых детей, примерного семьянина и набожного мусульманина» прокурор запросил 21 год тюрьмы.

Не стали молчать и следователи, которые четко разъяснили, почему именно вина Рашида Г. считается доказанной, и сомнений в этом нет.

НА ОДЕЖДЕ ОТЦА ОБНАРУЖЕНЫ БИОЛОГИЧЕСКИЕ СЛЕДЫ ДОЧЕРЕЙ

Как рассказала жена Рашида Г. в беседе с журналистами «БСТ», весной прошлого года к ней подошла старшая дочь и заявила, что отец ее изнасиловал – трогал везде, домогался. Якобы та же участь постигла и младшую девочку. Сами же дочери, поняв, что теперь папу увидят не скоро, в голос твердят, что не хотели такого исхода. Мол, папа не давал встречаться с кавалерами, мог и ударить, и в комнате запереть. Вот и решили проучить…

Как уточнила в беседе с журналистами адвокат обвиняемого, все экспертизы, которые проводили сыщики, опровергают факт сексуального насилия – никаких физических или моральных травм девочкам не наносилось.

А вот у следствия своя, противоположная, точка зрения на этот счет. По их версии, обвиняемый неоднократно с августа 2019 по май 2020 растлевал 16-летнюю дочь.

- Следователи совместно с криминалистами осмотрели место происшествия, исследовали условия, в которых проживала многодетная семья, опросили других членов семьи и соседей. Потерпевшую девочку отправили на судмедэкспертизу, которая подтвердила возможность изнасилования. Кроме того, экспертиза обнаружила биологические следы на одежде обвиняемого, подтвердившие установленные следствием факты, - добавили в пресс-службе ведомства.

Сыщики пояснили, что у них нет оснований не доверять показаниям девочек, поскольку они допрашивались в присутствии педагога-психолога. А экспертиза показала, что подростки не склонны ко лжи, и говорили правду.

- Таким образом, собранные следствием доказательства свидетельствуют о причастности обвиняемого к вменяемым ему преступлениям. Обвинительное заключение по делу утверждено прокурором, и дело передано в суд для рассмотрения по существу, - поставили точку в ведомстве.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.