Убийство юриста, смерть молодого отца в жутком ДТП и сосулька-убийца: самые громкие ЧП, которые произошли в Башкирии на прошлой неделе

У убитого юриста остались беременная жена и двое детей

Минувшая неделя выдалась в Башкирии неспокойной: резонансное убийство знаменитого юриста в центре Уфы, смерть молодого рабочего под колесами пьяного водителя и школьник, которого едва не убила сосулька с крыши. Напомним о самых громких событиях, о которых говорила вся республика.

В УФЕ РЕБЕНКА ЕДВА НЕ УБИЛА СВАЛИВШАЯСЯ НА ГОЛОВУ СОСУЛЬКА

15 марта в Уфе на улице Кольцевой на 14-летнего подростка с крыши многоквартирного дома упала наледь. Школьник получил травму головы, но, к счастью, остался жив. прохожие вызвали скорую, и ребенка увезли в больницу.

Инцидентом заинтересовалась прокуратура, которой предстоит проверить работу управляющей компании, которая отвечает за уборку снега и наледи с крыши, а также следователи. В случае выявления нарушений управляющей компании может грозить уголовное разбирательство.

В УФЕ НА ГЛАЗАХ ПРОХОЖИХ ЗАРЕЗАЛИ ИЗВЕСТНОГО ЮРИСТА

Резонансное преступление произошло днем 17 марта в историческом центре Уфы. Там посреди улицы, на глазах у прохожих, 49-летний бизнесмен Станислав Яшин нанес несколько ударов ножом в грудь юристу Александру Елисееву и цинично бросил его умирать. Вскоре после этого нападавший попытался свести счеты с жизнью, но медикам удалось спасти его. По версии следствия, конфликт мог вспыхнуть из-за крупного долга бизнесмена – убитый юрист представлял интересы его кредитора Сергея Веремеенко, которому Елисеев задолжал более 244 млн рублей.

У убитого Александра Елисеева остались двое маленьких детей и супруга, беременная третьим ребенком. В тот роковой день супруги планировали отправиться на УЗИ, чтобы узнать пол будущего ребенка. Предполагаемый убийца юриста прооперирован и идет на поправку, после чего с ним начнут работать следователи.

МОЛОДОГО РАБОЧЕГО СБИЛ НА СМЕРТЬ ПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬ ИНОМАРКИ

В минувшую пятницу в Белорецке случилось ДТП, унесшее жизнь 28-летнего рабочего. Там на улице рабочий убирал с дороги спиленные ветки деревьев, когда в него на полном ходу врезался автомобиль «Мерседес Бенц». Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, 36-летний водитель иномарки был сильно пьян, а потому не заметил ни ограждений, ни предупреждающих знаков, ни светоотражающей одежды рабочего, а потому сбил человека и протаранил грузовик. Позже выяснится, что водитель был лишен прав еще в 2019 году за вождение в нетрезвом виде.

Погибшим рабочим оказался 28-летний местный житель Айдар Ф. Мужчина получил серьезные травмы и скончался до приезда скорой помощи. У него остались жена и двое маленьких детей, которые до сих пор не могут поверить в случившееся. Виновника аварии арестовали, сейчас возбуждено уголовное дело, ведется разбирательство.

ВОДИТЕЛЬ СБИЛ ЖЕНЩИНУ, ПРИНЯВ ЕЕ ЗА «МЕШОК МУСОРА»

Вечером 20 марта рядом с селом Большеустьикинское Мечетлинского района Башкирии насмерть сбили 49-летнюю женщину. Как сообщила региональная ГИБДД, инцидент произошел в десятом часу вечера. Известно, что на 49-летнюю местную жительницу совершил наезд автомобиль, выезжавший из села. Пешеход от полученных травм скончалась на месте, сам водитель предпочел скрыться с места ДТП, но вскоре был задержан.

Как выяснилось, на пешехода совершил наезд 39-летний работник дорожной службы, который управлял КамАЗом. Мужчина на большегрузе задавил местную жительницу, когда производил отсыпку дороги.

– Водитель пояснил, что не заметил человека, посчитал, что наехал на предмет, похожий на мусорный мешок. По факту ДТП проводится проверка, – передали в Госавтоинспекции.