«Салават Юлаев» потерпел второе поражение в серии плей-офф против «Ак Барса»

после второго матча счет в серии стал 2:0 в пользу казанского «Ак Барса» ФОТО: ХК «Ак Барс»

19 марта на льду «Татнефть-Арены» прошел второй матч серии плей-офф между казанским «Ак Барсом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Первая игра за путевку в финал Восточной конференции КХЛ завершилась победой хозяев льда со счетом 4:1.

Во втором матче подопечные Томи Ламса проиграли в дополнительное время со счетом 2:1.

В первом периоде команды показали корректную и равную игру – за 20 минут бригада арбитров не зафиксировала ни одного нарушения правил. После первого игрового отрезка сухие цифры статистики показали 7 бросков в створ ворот голкипера «Салавата» Юхи Метсола и 8 в створ его визави Тимура Билялова. Однако счет на табло оказался в пользу юлаевцев.

На 16-й минуте мачта Петр Хохряков после сольного прохода вышел один на один с голкипером и переиграл его, нанеся точный бросок – 1:0. С таким же счетом команды ушли на первый перерыв.

Во втором игровом отрезке команды набрали по две минуты штрафа каждая, но разыграть «лишнего» ни «Салавату», ни «Ак Барсу» не удалось. Зато казанские хоккеисты сравняли счет в равных составах. С передачи Виктора Тихонова отличился Найджел Доус – 1:1.

По броскам в створ ворот второй период остался за «Салаватом» - юлаевцы 13 раз угрожали воротам Билялова, а казанцы 9 раз всерьез побеспокоили Юху Метсола.

Третий период начался на встречных курса и высоких скоростях. К середине игрового отрезка хоккеисты «Ак Барса» едва ли не прописались в зоне «Салавата Юлаева», устроив настоящий штурм ворот Юхи Метсола. За три с половиной минуты до конца основного времени команды вынужденно перешли на игру в формате 4 на 4. После короткой потасовки за грубость на две минуты в боксы для штрафников сели Евгений Бирюков и Дмитрий Воронков. Однако третий период так и закончился с равным счетом на табло – 1:1.

В дополнительное время хоккеисты казанского «Ак Барса» забросили решающую шайбу и выиграли встречу со счетом 2:1. Через пару минут после начала овертайма отличился Станислав Галиев.

Счет в серии до четырех побед – 2:0 в пользу «Ак Барса». Следующий матч серии пройдет в Уфе, 21 марта.