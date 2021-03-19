Клубную карту «Башнефти» можно привязать к приложению «Яндекс.Заправки»

Привязать клубную карту «Башнефти» к приложению «Яндекс.Заправки» можно буквально в пару кликов

Совсем недавно у пользователей сервиса «Яндекс.Заправки» появилась возможность привязать к своей учетной записи клубную карту «Башнефти». Теперь автомобилисты могут не только оплатить топливо бесконтактно, не посещая кассы, но и накопить при этом бонусы. Потратить их можно на дополнительные литры горючего, еду, напитки или сопутствующие товары на АЗС «Башнефти».

Воспользоваться приложением «Яндекс.Заправки» с программой лояльности «Башнефти» на сегодняшний день можно на 161 заправке компании в Башкирии, Самарской, Челябинской и Свердловской областях. Мы поинтересовались у автомобилистов о преимуществах этого сервиса и о том, почему они, путешествуя по республике, выбирают именно автозаправочные станции «Башнефти».

УДОБНО И БЕЗОПАСНО

Несмотря на то, что сервис «Яндекс.Заправки» заработал на АЗС «Башнефти» летом прошлого года, бонусной картой компании все это время нужно было пользоваться отдельно. Проще говоря, до недавнего времени водитель стоял перед выбором: заправиться, не заходя в кассу, но остаться без дополнительных баллов по программе лояльности «Башнефти», либо оплатить бензин или дизтопливо по-старому, заполучив заветные бонусы. Теперь у потребителей, выбравших «Яндекс.Заправки» и АЗС «Башнефти» есть возможность совместить все это. А в нынешних условиях пандемии коронавируса – это еще и дополнительная безопасность.

Многие автолюбители республики уже по достоинству оценили совместный проект «Яндекса» и «Башнефти» (входит в «Роснефть»).

Через приложение «Яндекс.Заправки» можно заправиться на 161 АЗС «Башнефти»

- Я часто путешествую с детьми по республике, бываю и в соседних регионах. Постоянно пользуюсь приложением «Яндекс.Заправки», как по мне оно простое и удобное. А теперь еще и бонусную карту «Башнефти» привязали, и все стало еще лучше. Мы с мужем только на заправках «Башнефти» и заправляемся, - говорит молодая мама Альбина Бикбулатова. – Я сейчас к заправке подъезжала, приложение мне тут же номер колонки выставляет правильно, за пару минут все оплачивается, списывается, мне надо только пистолет в бензобак поставить.

КАЧЕСТВО И МОБИЛЬНОСТЬ

Не стали скрывать своего одобрения и другие водители, которых мы также расспрашивали о преимуществах использования сервиса «Яндекс.Заправки» на АЗС «Башнефть».

Так, например, автолюбитель из Уфы Марат в беседе с «Комсомолкой» отметил, что с недавних пор выбирает только бесконтактную оплату топлива. И очень рад, что при этом его бонусная карта «Башнефти» продолжает пополняться.

- «Яндекс.Заправками» я постоянно пользуюсь, это для меня очень удобно. Выбираю колонку и все – заходить в кассу не надо. Теперь еще и бонусную карту сюда можно привязать, все в одном телефоне находится, - говорит местный житель.

Мы не могли не поинтересоваться у водителей, почему же они сделали свой выбор именно в пользу автозаправок «Башнефти». Ответ, как, оказалось, лежит на поверхности.

- Постоянно здесь заправляюсь. Почему? А мне нравится качество обслуживания и качество бензина. Я заливаю только 95-й и бонусы по топливной карте получаю. А по ним, бывает, заправляюсь бесплатно, - говорит Алексей Вадюхин.