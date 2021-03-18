Фелинолог Сергей Заболотный и очаровательный котик Пиксель Фото: Рустем АХУНОВ

Как часто мы мечтаем прийти домой с работы, и чтобы прямо с порога тебя встречал ласковый домашний питомец. К сожалению, позволить завести себе собаку могут не многие – с ней нужно несколько раз в день гулять, да и соседи жалуются на вой и лай. Казалось бы, кошка – идеальный вариант, но кому-то не по нраву кошачья шерсть на диване, а кто-то не в восторге от своевольного кошачьего нрава.

А что если создать идеальную домашнюю кошку? Совершенно новую породу, подходящую для небольших квартир, хозяева которых большую часть времени проводят на работе? Именно такая идея пришла в голову в 2016 году уфимским фелинологам: создание небольших короткошерстных кошек, не требующих серьезного ухода, очень ласковых и контактных. «Комсомолка» пригласила в гости уфимского фелинолога Сергея Заболотного, который привез с собой трех очаровательных хвостатых участников эксперимента и рассказал о том, как именно создается новая порода.

Сергей Заболотнов и его коллеги очень давно задумывались о создании новой породы, идеально подходящей для современных квартир Фото: Рустем АХУНОВ

КАКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ИДЕАЛЬНАЯ КОШКА ДЛЯ ДОМА

Что же за это такая загадочная Фелинологическая федерация Республики Башкортостан, которая и занимается созданием новых супер-кошек? Кто входит в ее состав – ученые генетики или простые любители?

- Фелинологическая федерация – это клуб, который объединяет заводчиков породистых кошек. В Башкирии таких действующих клубов несколько, но наша федерация, пожалуй, самая серьезная организация с наиболее строгим отбором членов клуба. Мы координируем заводчиков, проводим ежегодно выставки кошек, и однажды нам пришла идея – создать что-то новое и необычное, новую породу. Для начала мы решили выяснить – о какой кошке вообще мечтают люди? Для этого мы устраивали опросы среди владельцев питомников, опрашивали посетителей на выставках, и вскоре уже нарисовался прообраз будущей породы, – рассказывает фелинолог Сергей Заболотный.

Вообще у Сергея раньше был свой питомник мейн-кунов, и часто от потенциальных покупателей он слышал, что те мечтают завести усатого великана, но живут в небольшой квартире, где и обычной-то кошке будет тесно. Так что первым параметром для новой домашней породы стал именно компактный размер даже во взрослом возрасте.

У новой породы будет роскошный шоколадный окрас и выразительные глаза Фото: Рустем АХУНОВ

- В качестве основных параметров мы выделили небольшой размер, короткую шелковистую шерсть с минимальным количеством подшерстка, не требующую сложного ухода. Некоторые нас спрашивают, будет ли линять новая порода? Вообще, абсолютно все кошки линяют, но многое зависит от питания и микроклимата в квартире. Кроме необычной внешности кошка должна быть ласковой и контактной, а также психологически устойчивой. Это значит, что, находясь долгое время в одиночестве, кошка не будет сильно скучать а любые перемены в окружении будут восприниматься легко, - перечисляет Сергей Заболотный.

ТЕРПЕНИЕ И НИКАКОЙ ГЕННОЙ ИНЖЕНЕРИИ

Всего в селекции участвуют сразу несколько пород кошек: европейская бурма, абиссинская, той-бобы (самая маленькая в мире порода домашних кошек), скоттиш-страйты и даже обычные беспородные кошки.

Пиксель пока не очень привык к чужим людям, но для своего хозяина он верный друг Фото: Рустем АХУНОВ

- Абиссинцы нужны для получения необходимого тикированного окраса (чистого, без узоров), бурма – для нужной текстуры, той-бобы – для миниатюрного размера и т.д. у наших кошек предполагается четыре окраса – шоколадный, циннамон (цвет корицы) и два их осветленных варианта. Рабочее название новой породы «Бонсай», в честь миниатюрного дерева, которое тоже создано для жизни рядом с человеком, - рассказывает фелинолог.

Вообще процесс создания новой породы – очень долгий и кропотливый. Специалисты отбирают полностью здоровых животных – лучших представителей своей породы и скрещивают их между собой. Никакой генной инженерии, о которой любят судачить противники подобных экспериментов. Максимум - генетические тесты, которые помогают выявить носителей определенных «породных» заболеваний, чтобы исключить их передачу потомству.

- Вообще выводить новую породу у кошек гораздо сложнее, чем, например, у собак. У кошек нет гена карликовости, который помогает в создании миниатюрных пород вроде той-терьера, да и генетические мутации у собак закрепить гораздо проще. Поэтому все, что мы можем, это кропотливо отбирать лучших представителей в поколении и продолжать работу, - объясняет Сергей.

Очаровательная Снежка очень любит поиграть и попозировать перед камерой Фото: Рустем АХУНОВ

ХАРАКТЕР ТОЖЕ ПЕРЕДАЕТСЯ ПО НАСЛЕДСТВУ

Ну хорошо, с окрасом, размером, формой черепа все понятно, но как добиться ласкового и контактного характера у кошки, у самого своенравного и свободолюбивого животного, которое только можно себе представить?

- И ласковости, и контактности тоже можно добиться с помощью отбора и воспитания. Например, мы знаем, что в одной линии животных есть склонность к социальному поведению. И при прочих равных условиях мы, конечно, будем отбирать самых ласковых представителей именно из этой линии. Наши кошки уже очень легко идут на контакт с человеком, любят поиграть, но при этом спокойно переносят одиночество и легко привыкают к новым людям, - объясняет фелинолог.

Кстати, есть простой секрет, чтобы кошка хорошо уживалась с маленькими детьми и не проявляла свою агрессию к человеку. Как объясняет специалист, ни в коем случае нельзя забирать котенка у матери до тех пор, пока ему не исполнится 3 месяца.

- В большинстве случаев (если речь не идет о гормональных сбоях), агрессия кошек происходит именно из-за раннего отлучения котенка от матери. Дело в том, что примерно с 1 до 2,5 месяцев котята начинают осознавать себя как часть сообщества со своей строгой иерархией и правилами. В этом возрасте котята могут пытаться нападать на мать, а она даст им сдачи - прикусит, прижмет лапой, показывая, кто главный. Очень важно этот период дать котенку пережить вместе с другими взрослыми кошками, чтобы они показали ему иерархию. Тогда в дальнейшем никаких проблем с поведением у кошки обычно не возникает, - рассказывает Сергей Заболотный. – Что касается маленьких детей, то обычно любая кошка первое время держится с ними настороженно и подальше, привыкая. Если ребенок будет обращаться с питомцем ласково, то кошка быстро пойдет на контакт.

Малыш Сириус назван в честь сказочного персонажа Сириуса Блэка из-за угольно-черной расцветки Фото: Рустем АХУНОВ

«ВЕРЮ, ЧТО МЫ НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ»

Кстати, никаких специальных лабораторий и научных центров у фелинологов нет. Все кошки живут либо у них дома, либо у знакомых. У самого Сергея дома сейчас пять кошек, которые участвуют в проекте, и один мейн-кун. Ученый признается – скучно не бывает никогда.

- Наша федерация активно работает с добровольцами, которые берут к себе на проживание кошек. Самая большая проблема, что в год у нас рождается до 20-25 котят, а для работы нужны всего 4-5. Остальных нужно привить, стерилизовать и найти им любящих хозяев, - говорит фелинолог.

Сейчас ученые работают с десятком кошек, которые уже очень близки к намеченной цели. Основная работа идет над окрасом. Особую надежду фелинологи возлагают на годовалого Пикселя – очаровательного котика шоколадного цвета, а также маленькую игривую Снежку с необычным окрасом и скромного черного красавца Сириуса.

- Когда на свет появится поголовье котят, которое полностью будет отвечать всем стандартам, мы начнем процесс официального признания новой породы мировым сообществом фелинологов. Процесс этот очень долгий, мы должны представить не меньше 15 представителей трех поколений. Соберем специальную выставку, пригласим судей из комиссии по стандартам. Сначала будет принят предварительный стандарт, и только потом на генеральной ассамблее организации порода будет официально признана. Через сколько лет это произойдет – даже загадывать пока не буду, но надеюсь и верю, что мы на верном пути, - улыбается Сергей Заболотный.

Это пока кошечка выглядит светло-бежевой, но совсем скоро она потемнеет и станет шоколадного окраса Фото: Рустем АХУНОВ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- Мы любим и ценим каждую кошку, с которой мы работаем, желаем им здоровой и счастливой жизни вместе с любящими хозяевами. А тех, кто, как и мы, интересуется животными, хочет новых знаний и готов помочь проекту – приглашаем к сотрудничеству, - говорит фелинолог.