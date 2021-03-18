Крупнейший застройщик Уфы выступил с публичным обращением к властям региона

Фото: Фролов Михаил

На строительном рынке Уфы с лета прошлого года продолжаются какие-то странные явления. В то время, как государственные планы по нацпроектам в количестве возводимого жилья только растут, в столице Башкирии что ни новая стройка, то обязательно скандал. Притом это происходит в самых разных точках города. Дошло до того, что глава региона уже лично останавливал начавшиеся стройки, а застройщики, в свою очередь, направили многомиллионные иски в суд. С каждым днем это все больше напоминает какую-то скрытую войну, которую уже невозможно удержать в кулуарах.

Новый виток в этой ситуации – обращение учредителя и генерального директора крупнейшего застройщика Уфы Группы компаний «Жилстройинвест» Рабиса Салихова, который крайне редко появляется в публичном пространстве. Похоже, дело обретает самый серьезный оборот.

ПОДВЕШЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

- Вот уже 23 года моя компания занимается строительством в нашем городе. За двадцать три года мы расселили 134 ветхих и аварийных дома, построили более семи ста тысяч квадратных метров жилья и вложили в благоустройство города около трех миллиардов рублей. Три года подряд наша компания получает статус Надежный застройщик России, а 9 марта 2021 года наш жилой комплекс «Идель Тауэр» был признан лучшим высотным жилым комплексом России и был награжден дипломом из рук министра строительства и ЖКХ РФ господина Файзуллина, - рассказывает о своей компании Рабис Салихов.

ЖК «Идель Тауэр»

Ранее никаких нареканий к «Жилстройинвесту» действительно никогда не было. Этот застройщик по праву считается одним из самых ответственных в городе, а его жилищные комплексы действительно узнаваемы и стали признаком качества. Даже в интернете крайне тяжело найти что-то негативное про эту компанию. В основном, один позитив исходит и от экспертов с риелторами.

Все изменилось в 2020-м, когда внезапно собрались люди и начали устраивать пикеты против строительства новой высотки на улице Зорге за Парком имени М. Гафури.

- Мы выкупили этот участок у частной компании и расселили один частный жилой дом на соседнем участке. Здесь находились промышленные объекты, которые мы на данный момент снесли. Проектирование жилого комплекса началось в июне 2019 года и к осени 2020 года после прохождения экспертизы и всех предписываемых законом процедур наша компания была готова приступить к строительству, - рассказывает Рабис Салихов.

Планам не суждено было сбыться: власти Башкирии и лично руководитель региона выступили против. Официальный отказ последовал и на градостроительном совете – новом появившемся органе, который теперь рассматривает вопросы строительства.

- По нашему проекту не были рассмотрены по существу ни концепция жилого комплекса, ни та социальная нагрузка, которую мы готовы нести, - продолжает Салихов. - Мы предлагали за свой счет выполнить реконструкцию 40-й школы и строительство нового учебного корпуса, благоустроить лесной массива площадью 19 гектар и выполнить капитальный ремонт расположенного рядом жилого дома. Назначенное по поручению главы республики выездное совещание на объекте с участием премьер-министра и других представителей власти так и не состоялось. Наша компания оказалась в подвешенном состоянии, так как с одной стороны мы начинали нести убытки, теряя непрерывность строительного цикла, а с другой мы имеем отсутствие решения нашего вопроса в рамках градсовета и вследствие этого постоянные отказы в выдаче разрешения со стороны администрации города.

Рабис Салихов

ВА-БАНК

Рабис Салихов также отметил, что обещанный личный диалог с главой Башкирии так и не состоялся, и он совершенно не понимает, почему его компанию сравнивают с мошенниками, хотя все свои обязательства они выполняли в срок.

- Не находите ли вы странным, что шесть крупнейших застройщиков Уфы, которые по объему выручки уже на протяжении пяти лет занимают 65% рынка, а по объемам строительства до 70% на данный момент благодаря действиям республиканских и муниципальных властей имеют существенные проблемы с реализацией новых и уже строящихся проектов на территории Уфы и значительно сокращают строительные объемы, проводят массовые сокращения персонала? – добавляет застройщик.

По сути, подобным публичным заявлением «Жильстройинвест» пошел ва-банк. В настоящий момент компания заканчивает строительство двух жилищных комплексов – «Символ» и «Ботаника». Первый практически уже достроен и скоро будет сдан. Второй, судя по темпам строительства, тоже будет готов до конца нынешнего года. Но других новых строек официально пока не анонсировано и совершенно непонятно будущее застройщика. Если в скором времени не решится вопрос со строительством на Зорге, то компания наверняка понесет колоссальные убытки. Как рассказали представители «Жилстройинвеста», ранее в администрацию города Уфы было передано соглашение о намерениях по строительству социальных объектов в данном районе, чего требуют жители, но ответ на него до сих пор не получен.

Как выбираться из такой сложной ситуации? Как представляется со стороны, только через диалог и нахождения консенсуса. Пока же все просто застыло в воздухе, и стороны настаивают на своем. Если есть разрешение, то почему нельзя строить? Если что-то нарушается, то почему не поставят точку в этом вопросе? Эти вопросы так и остаются открытыми. Но компромисс найти можно всегда, ведь не бывает безвыходных ситуаций. Главное, чтобы не пострадали простые горожане. А дефицит выбора новостроек в городе уже потихоньку начинает чувствоваться.