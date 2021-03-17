«Салават Юлаев» пропустил две одинаковые шайбы и проиграл первое «зеленое дерби» со счетом 4:1

Следующий матч команды состоится 19 марта Фото: ХК «Ак Барс»

«Салават Юлаев» в первом матче «зеленого дерби» на вылет уступил казанскому «Ак Барсу».

Казанцы открыли счет уже на 11 минуте первой встречи. Альберт Яруллин набросил на Патриса Кормье, который находился на пятаке у ворот. Метсола не смог отреагировать на двойной отскок и пропустил первую шайбу.

На 24 минуте «Ак Барс» повторил свою первую шайбу. И вновь с синей линии ударил Яруллин, а его шайбу на пятачке подправил Михаил Глухов. Спустя несколько секунд «Салават Юлаев» сократил преимущество гостей за счет гола Владислава Картаева, которого у ворот не смог остановить защитник «Ак Барса».

Третью шайбу на 27 минуте «Салават Юлаев» пропустил из-за неосторожной игры Метсолы. С начала этого сезона финн все чаще стал выходить за ворота, и на этот раз это его подвело. Дмитрий Воронков на скорости отобрал шайбу у вратаря и забил гол, пока голкипер в спешке пытался поменять позицию. Обиднее всего для «Салавата» то, что эту шайбу команда пропустила в большинстве.

Четвертую шайбу казанской команды забросил Найджел Доус. Он обыграл Метсолу и пробил его ударом в дальний угол ворот. После такого в тренерском составе «Салавата» решили поберечь психику финна и выпустили на лед его бэкап – Даниила Тарасова.

Таким образом, уфимская команда уступает в первом «зеленом дерби» в серии игр на вылет КХЛ 2021. Следующий матч состоится 19 марта к Казани. После этого серия переедет в Уфу.