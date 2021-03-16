«Был разрыв матки»: врачи уфимского роддома провели уникальную операцию

Малыш появился на свет на 38 неделе путем планового кесарево сечения.

В роддом №3 на улице Кольцевой в Уфе обратилась женщина на 30-ой неделе беременности с острой болью. Как позже выяснят врачи, у нее случился разрыв матки по рубцу. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы не оперативное реагирование медиков. Женщину прооперировали, а ребенка спасли. Подробности истории рассказали в Минздраве Башкирии.

Специалисты роддома решили делать экстренную лапаротомию. Интраоперационно был диагностирован разрыв матки по рубцу по типу его «расползания» и проведено УЗИ плода с допплерометрией сосудов. Из-за состояние малыша и беременной консилиум принял решение восстановить целостность матки и пролонгировать беременность, на что согласилась пациентка.

- В настоящее время, каждая четвертая беременная рожает путем операции кесарева сечения. Разрыв матки во время беременности или в родах – тяжелейшее проявление акушерского травматизма и одна из причин перинатальной заболеваемости и смертности, - рассказала заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Лиана Савина.- В структуре причин массивных акушерских кровотечений разрыв матки занимает третье место после гипотонических кровотечений и отслойки нормально или низко расположенной плаценты.

Главный врач Зухра Гурова отметила, что по всему миру такие операции большая редкость, а роддоме №3 уже три подобных случая. Они, к тому же, закончились благополучно и для матери, и для ребенка.

Малыш появился на свет на 38 неделе путем планового кесарево сечения. У уфимки родился мальчик весом 2700 гр и ростом 49 см. Маму и ребенка выписали домой на четвертые сутки.

- Я родила здорового сына. Я очень благодарна врачам за ту поддержку, которую они в течение месяца оказывали, терпели мои капризы, - рассказала пациентка Екатерина на видео.