Многодетному уфимцу, потерявшему жену из-за ковида, собрали миллион на погашение ипотеки

Еще недавно супруги радовались жизни и строили планы на будущее. Фото: соцсети

В непростой жизненной ситуации оказался 44-летний уфимец Вадим Демченко. Еще недавно у мужчины было все, о чем можно только мечтать: красавица-жена, три очаровательных дочери, новенькая двухкомнатная квартира, купленная супругами в ипотеку. Но сказка разрушилась в один момент: в начале февраля жена Вадима Наталья скончалась от осложнений, вызванных перенесенным ковидом. Мужчина остался один с детьми, а ведь его младшей дочери было всего несколько месяцев. О работе пришлось забыть, зато активизировался банк, который выставил квартиру на продажу из-за просрочек. К счастью, на помощь к осиротевшей семье пришли неравнодушные люди, которые за короткое время собрали более миллиона рублей, чтобы Вадим мог рассчитаться с долгами, да и банк пошел навстречу мужчине и снял арест с квартиры.

«УМЕРЛА МОЯ ДУША, МОЯ ЖИЗНЬ, МОЕ ВСЕ»

Богдан и Наталья Демченко прожили вместе много лет: старшей дочери супругов уже 18 лет, средней дочери 10, а в октябре в семье супругов снова случилось пополнение. На свет появилась очаровательная малышка, и все было бы хорошо, но вскоре после родов Наталья заболела.

Как оказалось, женщина заразилась коронавирусом: провела пару недель в больнице, но даже после выписки продолжала неважно себя чувствовать: мучили постоянная слабость и одышка. 2 февраля друзья позвали супругов в гости на новоселье. Наталья попросилась прогуляться, но уже в гостях потеряла сознание. На скорой женщину увезли в больницу, а через несколько часов врачи сообщили страшную новость. Наталье было всего 40 лет…

Наталья скончалась в 40 лет после осложнений от перенесенного ковида. Фото: соцсети

Причиной смерти оказалась ишемическая болезнь сердца. После коронавируса, к сожалению, проблемы с системой кровообращения далеко не редкость – кровь становится густой, организм лишком ослаблен.

- Умерла моя душа, моя жизнь, моё всё, - вспоминает Богдан Демченко тот страшный день.

«БЫЛ РИСК ПОТЕРЯТЬ КВАРТИРУ ИЗ-ЗА ДОЛГА ПО ИПОТЕКЕ»

После похорон Богдану пришлось быстро себя взять в руки, ведь приходилось заботиться о дочерях, тем более что малышка требовала постоянного внимания. Старшая дочь мужчины после случившегося забрала документы из колледжа в Санкт-Петербурге и вернулась в Уфу, чтобы помогать отцу.

Но вскоре мужчину ожидал еще один серьезный удар: из-за просрочек по ипотечным платежам и большой задолженности банк арестовал квартиру, чтобы выставить ее на торги.

Как объясняет сам мужчина, ранее он работал в частной фирме и никаких финансовых проблем в семье никогда не было, поэтому они и решились на ипотеку. В 2020 году грянула эпидемия коронавируса, и частникам пришлось туго затянуть пояса. Ради хоть какой-то финансовой стабильности Богдан устроился на работу на завод, где платили гораздо меньше.

Мужчина остался с маленькими дочками на руках. Фото: соцсети

Вообще о том, что за долги в банке начали исполнительное производство, супруги узнали еще в январе, но тогда были слишком заняты болезнью Натальи, поэтому разборки с банком решили отложить на потом. Кредитные каникулы супруги тоже не оформили, и общий долг по ипотеке в итоге составил 2,86 млн рублей – неподъемная сумма для вдовца с детьми на руках. И хотя Вадим старается как может. После смерти жены он ушел в декретный отпуск по уходу за дочерью, но в свободное время подрабатывает таксистом, денег на оплату долга все равно не хватало, и в какой-то момент перед семьей замаячила печальная перспектива остаться просто без жилья.

К счастью, на помощь семье пришли многочисленные друзья, которые кинули клич о помощи в социальных сетях. Позже историю Богдана Демченко подробно осветили журналисты, и совсем скоро с помощью неравнодушных людей удалось собрать более миллиона рублей, чтобы расплатиться с долгами перед банком! В итоге банк пошел навстречу мужчине, снял арест с квартиры, отменил штрафы за просрочку и изменил размер ежемесячного платежа, чтобы семья не попадала снова в критическую ситуацию, когда нечем выплачивать ипотеку.