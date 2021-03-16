В Башкирии с 26 апреля начинается ремонт дорог

Как только растает снег, дорожники приступят к ямочному ремонту. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

На оперативном совещании в правительстве Башкирии 15 марта власти обсудили дорожную ситуацию в республике. Как отметил Радий Хабиров, на федеральных трассах в регионе смертность увеличилась на 60%, на региональных зафиксировано, наоборот, падение на 28%. Глава предположил, что причина смертельных ДТП – дороги и скоростной режим, и назвал самые опасные участки автодорог.

- Участки, когда в Челябинскую область заезжаешь [по М5], очень напряженные участки. Там, где большими кусками сейчас реконструкция идет. Эту часть работы нам активно с Минтрансом России надо проводить. Надо расширяться и проводить реконструкцию, - заявил глава.

Хабиров продолжил, что лично узнавал у ГИБДД, из-за чего происходят аварии с пострадавшими и погибшими. Частыми причинами, как обычно, остаются нарушение скоростного режима и выезд на встречную полосу.

- Давайте 100 камер видеофиксации установим на федеральных дорогах наших, - поручил глава Минтрансу, надеясь, что это снизит количество ДТП.

Как сообщил и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства Виктор Жульков на оперативке, за неделю с 8 по 14 марта в Башкирии произошло 44 ДТП, в которых 49 человек пострадали, а трое погибли. Зато аварий стало меньше, чем было в 2020 году за аналогичный период – с начала года в регионе зафиксировано 555 ДТП, что на 172 меньше, чем в 2020 году.

С 26 апреля республике начнется ремонт дорог – «Башкиравтодор» приведет в порядок покрытие и восстановит дорожную разметку.

Жульков отметил, что благодаря суровой зиме асфальтовое покрытие сохранилось гораздо лучше, чем в прошлом году. Тем не менее, повреждения полотна во время таяния снега неизбежны.

- Весна для наших дорожников – всегда очень болезненная история. На мой взгляд, за прошедшие годы мы кое-чему научились. Прошу вас четко и организованно отработать сложный период, - заявил Хабиров.