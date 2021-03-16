Победительница «Голоса» Яна Габбасова заявила о приостановлении музыкальной карьеры

Поклонники с нетерпением ждут, когда Яна снова запоет

17-летняя Яна Габбасова из Нефтекамска, которая победила в шоу «Голос», а потом стала Заслуженной артисткой Башкирии, недавно сделала публичное заявление – девушка решила временно приостановить свою музыкальную карьеру. Как выяснилось, у нее проблемы со здоровьем. Поклонники ждали от нее выступлений и новых песен, но все пошло не по плану.

- Друзья! На время (надеюсь, ненадолго) я отхожу от музыки и даю себе отдых. Была уверена, что сразу же начну писать авторские песни и даже планировала концерт. Но из-за проблем со здоровьем вынуждена подождать, - написала Яна Габбасова в своем Инстаграме.

Певица тогда заверила, что не собирается совсем оставить музыку и обязательно вернется к выступлениям, как только подлечить свое здоровье. Поклонники поддержали свою любимицу, пожелав ей скорейшего восстановления и возвращения.

Но нашлись и те, кто писал, мол, какая же она заслуженная артистка, если сдается? Иными словами – Габбасова столкнулась с осуждением и даже травлей, поэтому была вынуждена подробней рассказать о своем состоянии.

- Проблемы у меня с голосовыми связками из-за перенагрузки. Я берегу себя. Если вы считаете, что я должна прыгать выше головы, чтобы быстрее оправдать это звание (заслуженной певицы Башкирии – Ред.), то вам тут делать нечего, - написала Габбасова вечером того же дня. - Для того, чтобы я в будущем пела звонким голосочком, а не бегала по операциям, сейчас я буду молчать до полного излечения.

Напомним, что Яна стала известной в канун Нового 2021 года. 31 декабря она стала победительницей шоу «Голос» на «Первом канале» - обошла всех конкурентов и вышла в финал, где набрала 51% голосов телезрителей. Габбасову признали «Лучшим голосом страны», она получила 1 000 000 рублей от одного из спонсоров, путешествие по России и домашнюю студию звукозаписи.