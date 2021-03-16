Шамиль Газизов вернулся на пост генерального директора ФК «Уфа»

51-летний футбольный функционер продолжит работу в «Уфе»

В руководстве футбольного клуба «Уфа» заявили о возвращении Шамиля Газизова на пост генерального директора команды.

На федеральном уровне о фигуре Газизова заговорили в июле 2020 года. Тогда президент футбольного «Спартака» Леонид Федун заявил, что московская команда расстается с Томасом Цорном и готовится к приходу Шамиля Газизова на пост генерального директора клуба. Однако стать по-настоящему «красно-белым» 51-летний футбольный функционер так и не смог. Спустя полгода он покинул московскую команду и вернулся в Уфу. Тогда, правда, не в одноименную команду, а в сам город. Примечательно, что Газизов сразу начал «консультировать» родную «Уфу», но официальную должность в клубе так и не получил.

Все изменилось 16 марта 2021 года. «Уфа» вновь вернулась в зону стыковых матчей и в руководстве команды решили вернуть Газизову официальную должность. Как и прежде, он вернулся на высокую должность генерального директора уфимской команды. Занимавший кресло гендира последние девять месяцев Ринат Шайбеков стал исполнительным директором команды.

Таким образом, сейчас Газизову предстоит вытащить башкирский клуб из глубокого болота зоны вылета из лиги и сохранить ему прописку в РПЛ. Учитывая, что следующие пять из семи матчей «Уфы» пройдут с «топовыми» клубами лиги («Локомотив», «Спартак», «Сочи», ЦСКА, и «Зенит»), сделать это будет непросто.

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