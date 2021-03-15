«Салават Юлаев» вышел в четвертьфинал розыгрыша Кубка Гагарина

Серия далась уфимских хоккеистам непросто Фото: Рустем АХУНОВ

На днях уфимский «Салават Юлаев» обыграл челябинский «Трактор» в пятом мачте серии плей-офф и вышел в четвертьфинал розыгрыша Кубка Гагарина. Следующим соперником «юлаевцев» на пути к обладанию главным трофеем КХЛ станет казанский «Ак Барс». Первые два матча второго раунда плей-офф уфимские хоккеисты проведут на льду соперника.

НЕПРОСТАЯ СЕРИЯ

Четвертьфинальная серия Восточной конференции между «Салаватом Юлаевым» и «Трактором» хоть и завершилась со счетом 4:1 в пользу «юлаевцев», простой для уфимских хоккеистов вовсе не была. Первый же матч, который прошел в Уфе 3 марта 2021 года, завершился победой гостей со счетом 3:1. Уже тогда стало понятно, что подопечных Анвара Гатиятуллина не стоит недооценивать.

Второй матч серии сложился для «юлаевцев» лучше – «Салават» победил со счетом 3:2 в дополнительное время. При счете 1:1 серия переехала в Челябинск, где уфимские хоккеисты сыграли намного увереннее. Третий матч завершился со счетом 4:0 в пользу «Салавата», а в четвертом подопечные Томи Ламса переиграли «Трактор» со счетом 3:0.

Пятый и заключительный матч в серии «Салават» - «Трактор» состоялся 11 марта в Уфе. Уфимцы сначала вышли вперед и удвоили преимущество, а затем растеряли его – гости отыграли две шайбы к концу третьего периода. Исход игры и всей серии плей-офф решила роковая ошибка голкипера «Трактора» Ивана Федотова.

За 19 секунд до завершения основного времени матча он сдвинул ворота. По правилам КХЛ такой поступок карается двумя минутами штрафа и назначением штрафного броска – буллита. В дуэли один на один сильнее оказался нападающий «Салавата» Маркус Гранлунд, который блестяще исполнил штрафной бросок. Итог – 3:2 в матче и 4:1 в серии до четырех побед.

«РАДЫ, ЧТО ПРОХОДИМ ДАЛЬШЕ»

- Для нас был непростой матч, как и все игры против «Трактора». Сегодня мы очень здорово начали, первый период отлично провели, плюс мы забили две шайбы в большинстве, у нас до этого были небольшие проблемы с этим, однако, сегодня исправились, - заявил главный тренер «Салавата» Томи Ламса на послематчевой пресс-конференции.

Наставник «юлаевцев» также отметил, что игроки команды в последнем матче полностью отдавались игре.

- Всегда очень сложно заканчивать серию, выиграть именно последний матч, потому что оппоненту нечего терять, и они спокойно могут все силы отдать на последнюю игру. Поэтому мы очень довольны тем, что сегодня выиграли, потому что это была непростая игра для нас. Все парни на льду показали своё большое «зеленое сердце», они полностью отдавались игре, и мы рады, что проходим дальше, - подытожил Томи Ламса.

Главный тренер «Салавата Юлаева» не оставил без внимания и эпизод со сдвигом ворот на последних секундах матча.

- Я считаю, что арбитры поступили совершенно верно, потому что по правилам, в последние две минуты, когда сдвигаешь ворота, то в такой ситуации назначается буллит, - заявил Ламса.

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин после поражения в серии поблагодарил своих подопечных и всех болельщиков за команды за самоотдачу.

- Комментировать особо нечего. Хочу поблагодарить свою команду за сезон, за самоотдачу. У нас была одна игра, ни к кому из ребят не могу предъявить претензий, только слова благодарности, в том числе и нашим болельщикам, которые всегда были с нами и поддерживали. В команде не было равнодушных, что-то не получилось. Будет время проанализировать и подвести итоги. Не всё у нас получалось в тактическом и техническом плане, но самоотдачей я доволен. Непростой сезон, - подвел итоги плей-офф для «Трактора» Анвар Гатиятуллин.