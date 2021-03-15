Радий Хабиров заявил, что необходимо усилить пропаганду вакцинирования от коронавируса

Проверки в уфимском аэропорту будут выборочными, чтобы не завезти в Башкирию коронавирус Фото: Мария ЛЕНЦ

На очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров вновь высказался о ситуации с коронавирусом. На этот раз особое внимание он уделил вакцинации – с его слов, нужно усиливать пропаганду вакцинирования.

ЧТО ПО ЦИФРАМ?

За последние24 часа в республике выявлено 125 новых случаев коронавируса, что говорит о том, что эпидемия идет на спад. Общее число зараженных достигло 30 559 человек, из них на амбулаторном лечении находятся более пяти тысяч человек, еще 267 – в стационарах.

У 228 пациентов отмечается состояние средней тяжести, еще 30 находятся в тяжелом состоянии. Также отмечается снижение числа возрастных пациентов с ковидом – сейчас в стационарах находятся всего девять пациентов старше 75 лет.

Продолжается и сокращение инфекционного коечного фонда: в настоящий момент в медучреждениях Башкирии развернуто 2068 коек, загруженность которых не превышает 76 процентов. Число умерших увеличилось за сутки на два, и теперь составляет 317.

МАССОВАЯ ВАКЦИНА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Продолжается в республике и массовая вакцинация от коронавируса. В настоящее время вакцинирование первым компонентом прошли 91 процент привившихся (111 тысяч человек), вторым – 53 процента. (65 тысяч человек). Однако Хабиров отметил, что Башкирия пока только в начале пути вакцинации, и заявил о необходимости усиливать пропаганду вакцинирования от вируса.

- Знаете, мы живем в довольно лживом мире, где тысячи интересов сбиваются. И сознательно - не сознательно потоки лжи идут. А то, что происходит с нашей вакциной – какой-то всемирный заговор: пытаются опорочить ее, дискредитировать нашу вакцину, которая в 50 странах мира используется. При этом уже появился такой медицинский туризм – европейцы приезжают в Россию с одной целью, чтобы прийти в ГУМ и поставить вакцину. Людям надо научиться объяснять суть и необходимость вакцинирования, - отметил руководитель региона.

Кстати, в Уфе теперь привиться можно и без записи – с 15 марта в Башкирском государственном театре оперы и балета открылся мобильный пункт вакцинации от коронавируса.

Здесь можно будет сделать прививку без предварительной записи. С собой нужно взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС. На месте необходимо заполнить анкету, добровольное информирование согласие и пройти осмотр врача.

Привиться можно в будние дни с 15:00 часов до 20:00 часов.

В ведомстве предупредили – помещение соответствует всем санитарным нормам, имеется также морозильное оборудование для соблюдения надлежащих условий хранения вакцины ГАМ-КОВИД-ВАК.

А на выходных в Стерлитамаке можно было сделать прививку во время Масленицы в передвижном центре.

- Вакцинация проводилась в специализированном передвижном мобильном центре здоровья, который имеет структуру поликлинического отделения. Туда входит кабинет врача, процедурный и кабинет наблюдения. В кабинетах есть бактерицидные лампы, умывальники. Медицинские работники переодевались в костюмы, и проводили инструктаж. Вакцина перевозится в специальных термоконтейнерах, которые выдерживают необходимую температуру, - сообщили в Минздраве.

СНОВА НАЧНУТСЯ ПРОВЕРКИ В АЭРОПОРТУ

Прибывающих в аэропорт Уфы снова будут проверять на COVID-19. Такое поручение дал Хабиров. Известно, что проверки будут выборочными, чтобы не допустить входа инфекции в регион.

- Ситуация по цифрам, она неплохая, мы видим, что инфекция отступает. Но у меня на душе очень тревожно. Когда смотрю новости о том, что происходит вокруг нашей страны, в Западной Европе, например, и так далее. Некоторые страны вновь закрываются, сплошные карантины. В ряде стран оставляют только магазины продуктовые и все. Меня это очень сильно тревожит. Учитывая, что у нас и аэропорт международный работает в режиме вылетов за рубеж, - заявил Хабиров.- Коллеги, у нас тревога какая-то должна быть. Вы посмотрите, у нас даже в соседних регионах, по 200-250 заболевших каждый день. И что меня пугает, что смертность от коронавируса – она никуда не делась.