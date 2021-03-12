В Уфе организованная банда вымогала у ритуальщика деньги за погребенных

При задержании изъяли целый арсенал оружия. Фото: УФСБ России по Башкирии

В Уфе сотрудники Следственного комитета и ФСБ совместными усилиями задержали банду, которую подкараулила местного ритуальщика и, запугав, требовала у него денежную выплату с каждого погребенного.

Как сообщает пресс-служба СК РФ по Башкирии, в организованной группе состояло четыре человека, всем им было от 27 до 33 лет. План злоумышленников был прост – запугать, надавить и получать ежемесячный доход.

Для этого один из мужчин в феврале 2021 года похитил у городского морга того самого ритуальщика, с которым ранее был знаком. Потерпевшего вывезли за город в безлюдное место, активно избивали и угрожали. Это продолжалось ровно до тех пор, пока он не согласился платить по тысяче рублей с каждого погребенного. Общий доход с одного такого ритуальщика для банды исчислялся суммой около ста тысяч рублей.

Один из задержанных. Фото: УФСБ России по Башкирии

Но преступным планам не суждено было сбыться. Потерпевший, выписавшись из больницы, в которой после акции устрашения провел около трех недель, сразу отправился в полицию.

Оперативники установили всех лиц, причастных к похищению и вымогательству. Задерживали бандитов прямо в собственных квартирах. В ходе рейда также удалось изъять внушительный арсенал – около 9 единиц охотничьего и травматического оружия. Сейчас проверяется их причастность к другим преступлениям, так как ребята явно были подготовлены и действовали по отработанной схеме.