Новый газопровод в Башкирии обеспечит бесперебойную поставку ПНГ на переработку

Дополнительная ветка газопровода позволяет бесперебойно поставлять ПНГ на предприятие по переработке газа

Бесперебойные поставки попутного нефтяного газа (ПНГ) на Шкаповское ГПП стали возможными, благодаря новой дополнительной ветке трубопровода длинной 10,8 километра. Ее строительство недавно завершила «Башнефть» (входит в «Роснефть») в Аургазинском районе республики. Мощность газопровода – до 50 тысяч кубометров в сутки.

Что особенно важно, теперь, даже если отдельные участки газопровода остановят на ремонт, углеводородное сырье будет поступать на газоперерабатывающее предприятие.

Дополнительная линия соединяет компрессорную станцию «Уршак» и распределитель «Раевка». По новому участку попутный нефтяной газ идет на Шкаповское ГПП, где выпускают газомоторное топливо и газовый стабильный бензин. Нефтяники отмечают, что оба этих продукта особенно ценятся в химической промышленности.

ЗАБОТА ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Строительство и запуск дополнительной линии газопровода было реализовано в рамках целевой программы «Башнефти», направленной на снижение нагрузки на окружающую среду. Башкирские нефтяники внедрили новую технологию очистки, осушения и компримирования попутного нефтяного газа. Долгое время этот вид углеводородного сырья считался лишь побочным продуктом отрасли нефтедобычи, а теперь стал ценным.

Сегодня в области нефтедобычи и нефтепереработки наблюдается глобальный тренд, согласно которому, попутный нефтяной газ перестает играть роль отходов – его стали использовать в качестве более «чистого» топлива. По словам специалистов «Башнефти», компания реализует программу по повышению рационального использования этого вида сырья, что позволяет в свою очередь, снизить выбросы парниковых газов в атмосферу и улучшить экологическую обстановку в регионах добычи нефти.

Целевую программу по полезному использованию попутного нефтяного газа «Башнефть» запустила в 2012 году

Программа «Башнефти» по рациональному использованию попутного нефтяного газа предусматривает масштабные инвестиции. Так, например, компания вкладывается в строительство собственных газопроводов и газокомпрессорных станций, наращивает мощности по обратной закачке нефтяного газа в продуктивные пласты для увеличения их нефтеотдачи. За девять лет башкирские нефтяники добились увеличения уровня рационального использования попутного нефтяного газа более чем на 400%.

В частности, на Арланской группе месторождений в Башкирии уровень использования попутного газа достиг 99%, а на Краснохолмской группе месторождений – 98%. Это лучший показатель в отрасли нефтедобычи. Кроме того, в целом по месторождениям, разрабатываемым «Башнефтью» этот показатель составляет 96% при нормативах в 95%.

СПРАВКА

Целевую программу по полезному использованию попутного нефтяного газа «Башнефть» запустила в 2012 году. Она включает в себя три направления. Одно из них – поставка газа для газоперерабатывающих предприятий на Туймазинском и Шкаповском месторождениях компании, где из него получается ценное сырье для нефтехимической промышленности. Еще одно направление - потребление попутного газа для выработки электроэнергии при помощи специальных электростанций. И, наконец, попутный газ используют для закачки в пласт, что позволяет поддерживать пластовое давление.