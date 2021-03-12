Платье за 150 тысяч и очки за 20: что продает уфимский депутат Юлия Романчева, которая решила тратить деньги на благие цели

Депутат отметила, что оставит себе только малую часть гардероба, и надеется, что этих вещей ей будет достаточно.

Депутат Горсовета Уфы Юлия Романчева недавно шокировала общественность громким заявлением. Чиновница решила распродать свои дорогие вещи, а все вырученные средства потратить на благотворительность. Все дело в том, что недавно Романчева приняла ислам и поняла – вещи ей больше не нужны.

Среди вещей: последние коллекции ведущих брендов мира, сшитые на заказ уникальные платья и костюмы. Всю одежду Юлия собирала на протяжении нескольких лет. Что-то надето один раз, в чем-то женщина вообще не появлялась на публике.

«КП-Уфа» показывает, что продает депутат и бизнес-леди в соцсетях.

«КТО-ТО В ГАРАЖЕ ДЕРЖИТ МАШИНЫ, А Я ВЕЩИ»

Чтобы наглядно показать, что одежды хватит для всех желающих, Юлия записала четырехминутное видео, в котором показала, что ее гараж ломится от вещей.

- Кто-то в гараже держит машины – ретро или наоборот суперсовременные. Я тоже очень люблю машины, но вещи я люблю больше, - говорит Юлия, демонстрируя бренды.

Женщина отмечает, что «здесь нет ни одной вещи с какого-то другого плеча», только ее личная одежда.

- Это все мое, мною купленное, мною придуманное, мною собранное. Я даже могла за одними перчатками, которые я нигде не могу купить, полететь в Лондон, - говорит бизнес-леди.

ПРОДАЖА КОМПЛЕКТАМИ И ПО ОТДЕЛЬНОСТИ

Депутат завела отдельную страницу в Инстаграм, куда выкладывает только одежду на продажу. Что-то она продает строго комплектами, что-то отдельно. Первая публикация появилась еще три недели назад.

Юлия отмечает, что вещи, которые продаются комплектом, подбирал для нее стилист.

Первый лот – шапка и варежки бренда FENDI из натурального меха рыжей лисы, сумка меховая MOSCHINO из трех цветных мехов, полусапожки черные FENDI на прозрачной платформе из меха козы за 25 000 рублей. В образе также шапка трикотажная черная KENZO, перчатки трикотажные черные DSQUARED2, ремень. Все эти вещи можно купить либо по отдельности, либо набором.

Первый лот

Много и обуви – в основном это туфли и сапожки. Среди брендов BALMAIN, PRADA, GUCCI, Marsell, DIOR. Есть обувь за 15 000, есть и за 25 000.

Много и обуви – в основном это туфли и сапожки.

Аксессуары – куда без них? Отрывая от сердца, чиновница выложила на продажу и их – очки, платки, сережки, ожерелья.

Например эти очки бренда LINDA FARROW можно приобрести за 20 000 рублей.

Очки продаются за 20 000 рублей

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПЛАТЬЕ

На продажу выставлено и платье ручной работы, которое лично для Юлии сшил самый дорогой портной в Милане в ателье SALVADORE FEERAGAMO. Шикарный наряд продается за 150 000 рублей, его нужно надевать на любое закрытое нижнее платье.

- В нем я была один раз на открытии очень хорошей клиники, на которое меня пригласили, - рассказывает Юлия.

Это платье она дала один раз

Комментариев под фотографиями не так мало – всех интересует цена и размеры. Заходят на страницу распродажи и просто посмотреть из любопытства.

- У вас прекрасный вкус. Все так здорово продумано! – пишут любительницы брендов.

Однако находятся и те, кто предлагает чиновнице раздать эти вещи бесплатно.

- Подумайте о людях, раздайте бесплатно одежду, - восклицают пользователи соцсети.

Юлия хочет, чтобы ее одежда и аксессуары кого-то осчастливили больше, чем ее саму.

Одежду можно купить комплектом или по отдельности

- Я радикально меняю свою жизнь. Чем это будет висеть у меня зачехленное в гараже, я лучше кому-то сделаю приятное – кто-то купит у меня и порадуется, - говорит Юлия в заключении.

Депутат отметила, что оставит себе только малую часть гардероба, и надеется, что этих вещей ей будет достаточно.

Напомним, Романчевская - бизнес-леди и депутат Горсовета Уфы, которая недавно приняла ислам после того, как познакомилась с чеченскими традициями.