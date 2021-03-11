Что сказали в «Салавате Юлаеве» после победы над «Трактором» в серии плей-офф Кубка Гагарина

Уфимские хоккеисты прошли во второй раунд плей-офф КХЛ Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня, 11 марта, уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над челябинским «Трактором» и прошел в полуфинал Восточной конференции КХЛ. Там подопечные Томи Ламса встретятся с казанским «Ак Барсом».

Наставник юлаевцев прокомментировал итоги серии из четырех побед, где «Салават» победил со счетом 4:1.

- Для нас был непростой матч, как и все игры против «Трактора». Сегодня мы очень здорово начали, первый период отлично провели, плюс мы забили две шайбы в большинстве, у нас до этого были небольшие проблемы с этим, однако, сегодня исправились, - заявил Томи Ламса на послематчевой пресс-конференции.

Главный тренер «Салавата Юлаева» отметил, что игроки команды в последнем матче полностью отдавались игре.

- Всегда очень сложно заканчивать серию, выиграть именно последний матч, потому что оппоненту нечего терять, и они спокойно могут все силы отдать на последнюю игру. Поэтому мы очень довольны тем, что сегодня выиграли, потому что это была непростая игра для нас. Все парни на льду показали своё большое «зелёное сердце», они полностью отдавались игре, и мы рады, что проходим дальше, - подытожил Томи Ламса.

Также наставник юлаевцев прокомментировал эпизод со сдвигом ворот в концовке матча.

- Я считаю, что арбитры поступили совершенно верно, потому что по правилам, в последние две минуты, когда сдвигаешь ворота, то в такой ситуации назначается буллит, - заявил Ламса.