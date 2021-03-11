«Салават Юлаев» переиграл «Трактор» в пятом матче серии плей-офф и вышел в полуфинал Восточной конференции КХЛ

Матч завершился буллитом в исполнении Гранлунда на последних секундах третьего периода Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня, 11 марта, на льду «Уфа-Арена» прошел пятый матч четвертьфинальной серии Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина. Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над челябинским «Трактором» и вышел в следующий раунд. В Уфу команды вернулись при счете 3:1 в пользу подопечных Томи Ламса. Победа в этом матче обеспечила уифмским хоккеистам место в восьмерке команд КХЛ, продолжающих борьбу за главный трофей лиги.

В первом периоде команды продолжили показывать открытый хоккей, совершенно не типичный для плей-офф. Фактически, игра пошла до первой ошибки. Инициативой с первых минут завладели хоккеисты «Салавата Юлаева», хотя первый игровой отрезок можно было вполне назвать равным. Уфимские хоккеисты нанесли в створ ворот Ивана Федотова 12 бросков, а его визави Юха Метсола отразил 11 бросков.

Юлаевцы заставили понервничать своих болельщиков Фото: Рустем АХУНОВ

Первое же удаление в составе «Трактора» привело к заброшенной шайбе. В большинстве забил Тему Хартикайнен, в ассистентах у него Александр Кадейкин и Филип Ларсен – 1:0.

После забитого гола юлаевцы трижды оставались в меньшинстве – по две минуты в боксе для штрафников провели Джефф Плэтт, Родион Амиров и Александр Алексеев. Воспользоваться такими подарками хоккеисты «Трактора» не смогли и на первый перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу «Салавата Юлаева».

Хоккеисты «Трактора» смогли отыграть две шайбы по ходу матча, но для победы этого оказалось не достаточно Фото: Рустем АХУНОВ

ВТОРОЙ ПЕРИОД

Вторую двадцатиминутку команды также начали с места в карьер. Высокие скорости, борьба на пятачке и игра «в пас». На шестой минуте второго периода хозяева льда удвоили преимущество. На этот раз отличился Сакари Маннинен – 2:0. В ассистентах у него Маркус Гранлунд и Александр Кадейкин, для которого уже второе набранное очко в матче.

Семь минут спустя челябинцы отыграли одну шайбу. С передачи Лоуренса Пилута и Виталия Кравцова отличился Игорь Полыгалов.

Пропущенная шайба несколько выбила из колеи подопечных Томи Ламса и на некоторое время инициативой завладели хоккеисты «Трактора». Однако на перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу «Салавата Юлаева».

КОНЕЦ СЕРИИ

Третий период пятого матча серии плей-офф между «Салаватом» и «Трактором» подарил болельщикам бурю эмоций. В начале игрового отрезка хоккеист «Трактора» Александр Авцин сравнял счет и подарил челябинцам надежду на продолжение серии – 2:2.

Ошибка голкипера челябинцев привела к буллиту и поражению «Трактора» в пятом матче серии Фото: Рустем АХУНОВ

В концовке матча юлаевцы устроили настоящий штурм ворот Ивана Федотова и вынудили его ошибиться. За 19 секунд до сирены голкипер «Трактора» сдвинул ворота, и бригада арбитров назначила штрафной бросок. Буллит мастерски исполнил Маркус Гранлунд – 3:2. А после прозвучавшей сирены счет в серии стал 4:1 в пользу «Салавата Юлаева».

Серия «Салават Юлаев» - «Трактор» завершилась со счетом 4:1 в пользу уфимских хоккеистов Фото: Рустем АХУНОВ

Подопечные Томи Ламса вышли в полуфинал Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина, где встретятся с казанским «Ак Барсом».