«Ценности поменялись»: принявшая ислам депутат из Уфы распродает коллекцию брендовой одежды

Уроженка Уфы потратила много лет, чтобы собрать внушительную коллекцию брендовых вещей

Накануне депутат уфимского Горсовета Юлия Романчева в своих социальных сетях заявила, что распродает свою коллекцию дорогой брендовой одежды, чтобы потратить эти деньги на благотворительность. Недавно бизнес-леди и обладательница внушительного гардероба приняла ислам и решила, что ей больше не нужны платья и шубы из лучших модных домов Европы.

На своей страничке в Инстаграм Юлия Романчева заявила, что после принятия ислама у нее «Ценности поменялись». Именно поэтому женщина решила сделать благое дело – отправить на благотворительность все вырученные с продажи дорогого гардероба деньги.

Как неоднократно признавалась сама бизнес-леди и депутат Горсовета Уфы, принять ислам она решила после того, как познакомилась с чеченскими традициями. Недавно она наведалась в гости к главе Чечни Рамзану Кадырову, где познакомилась с его семьей.

Юлия Романчева после принятия ислама получила другое имя - Амалия

- Они необыкновенные люди. Я всегда думаю: ну почему у нас не так? Вот это я понимаю, религия, вот это воспитание религиозное. Каждый из 14 детей у Рамзана Ахматовича глубоко религиозен, - поделилась впечатлениями Юлия Романчева.

Коллекцию дорогих и эксклюзивных вещей Юлия собирала годами. В ее гардеробе есть предметы одежды, которые были сшиты на заказ лучшими портными в Лондоне и Милане. В некоторых из них она появлялась на публике всего один раз. А есть и такие платья, и сумочки, которые так и не дождались своего часа – их бизнес-леди не надевала ни разу.