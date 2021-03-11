Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Уфа
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Уфа
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество11 марта 2021 19:09

«Ценности поменялись»: принявшая ислам депутат из Уфы распродает коллекцию брендовой одежды

Бизнес-леди Юлия Романчева планирует отправить все деньги на благотворительность
Павел КРАЙНОВ
Комментарии (2)Комментарии (2)

Уроженка Уфы потратила много лет, чтобы собрать внушительную коллекцию брендовых вещей

Накануне депутат уфимского Горсовета Юлия Романчева в своих социальных сетях заявила, что распродает свою коллекцию дорогой брендовой одежды, чтобы потратить эти деньги на благотворительность. Недавно бизнес-леди и обладательница внушительного гардероба приняла ислам и решила, что ей больше не нужны платья и шубы из лучших модных домов Европы.

На своей страничке в Инстаграм Юлия Романчева заявила, что после принятия ислама у нее «Ценности поменялись». Именно поэтому женщина решила сделать благое дело – отправить на благотворительность все вырученные с продажи дорогого гардероба деньги.

Как неоднократно признавалась сама бизнес-леди и депутат Горсовета Уфы, принять ислам она решила после того, как познакомилась с чеченскими традициями. Недавно она наведалась в гости к главе Чечни Рамзану Кадырову, где познакомилась с его семьей.

Юлия Романчева после принятия ислама получила другое имя - Амалия

- Они необыкновенные люди. Я всегда думаю: ну почему у нас не так? Вот это я понимаю, религия, вот это воспитание религиозное. Каждый из 14 детей у Рамзана Ахматовича глубоко религиозен, - поделилась впечатлениями Юлия Романчева.

Коллекцию дорогих и эксклюзивных вещей Юлия собирала годами. В ее гардеробе есть предметы одежды, которые были сшиты на заказ лучшими портными в Лондоне и Милане. В некоторых из них она появлялась на публике всего один раз. А есть и такие платья, и сумочки, которые так и не дождались своего часа – их бизнес-леди не надевала ни разу.

КАРТИНА ДНЯ