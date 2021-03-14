«Все проблемы из детства»: психоаналитик из Уфы откровенно о своей профессии и «запретных» темах

Иногда семейный конфликт можно решить только на приеме у психоаналитика. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мне всегда было интересно – кто такой психоаналитик? С психиатром ясно: выпишет успокоительное, про голоса в голове поинтересуется, при необходимости путевочку в стационар оформит. С психологом тоже относительно понятно: расспросит о жизненных неурядицах, посоветует выход из ситуации, уверит, что все будет хорошо. Задачи психоаналитика, судя по всему, гораздо обширнее – тут не только депрессии и панические атаки. К психоаналитику обращаются женщины, которые охладели к своему мужу или стали излишне ревнивы, семейные пары, у которых разладились отношения, стала пресной сексуальная жизнь, да и развод не за горами…

Чтобы разобраться во всем подробнее, «КП-Уфа» пригласила в гости психолога-психоаналитика, доктора медицинских наук, автора более 30 медицинских изобретений и 400 научных трудов, члена-корреспондента Российской академии естествознания Марата Нуртдинова. О психотравмах, детских страхах, важности разговоров о сексе и почему надо жить на полную катушку – читайте в материале.

ЕСТЬ ЛИ СВЯЗЬ МЕЖДУ БЕНЗОПИЛОЙ И ПСИХОСОМАТИКОЙ

- в 90-е годы я впервые прочитал книгу Фрейда «Введение в психоанализ», и это сломало мне мозг. Я тогда еще работал в абдоминальной хирургии – там, в основном, лежат пожилые женщины с холециститом. Что по вечерам делать молодому хирургу на смене? Расспрашивал пациенток про самочувствие, про жизнь. И тут все как одна начинали жаловаться на жизненные неурядицы: кого дочь редко навещает, у кого зять поросенок неблагодарный, внуки дерзят и т.д. А ведь еще Гиппократ говорил, что гнев – это желчь. Вот и выходит, что эти женщины долгие годы копили в себе обиду и гнев, а как следствие – приступ холецистита! – рассказывает Марат Нуртдинов. – Я пытался поделиться своими соображениями со старшими товарищами, но ведь в институте нас учат, что у любой болезни есть вполне объяснимая причина. Биохимия! А психосоматика – это что-то ненаучное совсем, мистика одним словом.

Все проблемы родом из детства - считает психоаналитик

В 2002 году молодой хирург решил посвятить себя микрохирургии. Уж, казалось бы, какая психосоматика может быть в том, что тебе на голову упал кирпич или бензопилой отхватило пару пальцев на руке. Но не тут-то было.

- Как май наступает, так к нам пачками на операционный стол мужчин везут с отрезанными пилой/рубанком/косой пальцами или руками. Скажете, совпадение или пьяными за инструмент схватились, да нет. В большинстве – непьющие интеллигенты. Начинаем выстраивать взаимосвязь. Куда мужчины так старательно сбегают в мае? Правильно, на дачу, подальше от жен. А теперь вспомним, что еще дедушка Фрейд говорил о том, что все выступающие части тела ассоциируются с фаллосом, и случайно отрезая себе пальцы, мужчины на бессознательном уровне себя кастрируют. Почему? Да потому что дома их запилили жены, испытывают неудачи в сексуальной жизни, не справляются с ролью мужчины-самца в семье, - объясняет психоаналитик.

О ТРЕНИНГАХ ЛИЧНОСТНОГО РОСТА И НУЖНО ЛИ НАКАЗЫВАТЬ ДЕТЕЙ

Защитив докторскую диссертацию по абдоминальной хирургии, Марат Нуртдинов крепко призадумался. Хотелось что-то изменить в своей жизни, ведь вылечить всех пациентов невозможно, а вот поменять их сознание – запросто. Так в 2011 году доктор влился в сообщество психоаналитиков – обучился психоанализу и получил аттестат в Питере, после чего вернулся обратно в Уфу.

- Меня всегда притягивало то, что психоанализ – это наука иррационального. Эмоции вообще сложно уложить в какие-то логические рамки или химические формулы. А учишься на психоаналитика ты непосредственно на себе любимом. Да-да: выплескиваешь из себя все, прорабатываешь собственные конфликты, мешающие адекватно воспринимать окружающую реальность, - объясняет Марат Нуртдинов.

Часто супружеские пары редко выдерживают более 2-3 встреч с психоаналитиком. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как оказалось, на сеанс психотерапии одинаково часто приходят как мужчины, так и женщины, разных возрастов и социальных статусов. Пожилые за 50+, конечно, реже. Они привыкли жить по старинке и психоаналитика считают непозволительной блажью. Супружеские пары – чаще, но выдерживают, как правило, всего пару-тройку встреч.

- Часто приходят после разных тренингов по личному росту. Представьте ситуацию: он – руководитель крупной компании, миллионер, пришел на тренинг – а на него там тренер начинает орать едва ли не матом (так они из зоны комфорта выбивают) как на маленького. И вот после этого треша он выходит весь такой восхищенный, а через пару недель/месяцев попадает ко мне на прием с паническими атаками. А все потому, что промывание мозгов для неподготовленных людей может быть очень опасно, особенно, если у тебя слабый темперамент и неустойчивая психика. И вообще на моей практике еще не было никого, кто бы действительно вырос как личность на этих тренингах, - отзывается психоаналитик.

Многие приходят на прием с детскими психотравмами. Перечислять все травмирующие факторы – статьи не хватит, но пару ценных советов по сохранению детской психики Марат Нуртдинов все же дал.

- Весьма распространенная ситуация: ребенок балуется, нашалил, и за провинность мама хочет его наказать – поругать или даже шлепнуть. Самой большой ошибкой будет, если после наказания, когда ребенок плачет, мама бросается его утешать. Это категорически неправильно. Ребенок получает два разноправленных посыла: сначала наказание, а потом ласка. Так и вырабатывается неправильная взаимосвязь, что если хочешь получить порцию ласки, нужно сначала быть наказанным. А это, извините, уже БДСМ попахивает, - уточняет психоаналитик. – И не надо терзать себя, что вы чудовище и безответственная мать. В Европе вообще не принято утешать и сюсюкаться с детьми, если у них истерика по пустому поводу.

Часто на прием к психоаналитику приходят молодые люди, которые пытаются разобраться с барьерами и страхами, избавиться от депрессий и навязчивых страхов

СЕКС – ЭТО НЕ ЧТО-ТО ГРЯЗНОЕ ИЛИ ПОСТЫДНОЕ

Очень часто на приеме у психоаналитика оказываются женщины, испытывающие серьезные проблемы в семейной жизни. У одних муж-алкоголик, у других гуляет на стороне, у третьих – охладели чувства, у четвертых – секс стал пресным и скучным. Приходят женщины, как правило, в полном отчаянии и на грани развода. А вот мужчины чаще всего или не видят особой проблемы в происходящем или даже вовсе видят в психоаналитике своего соперника, иначе с чего жене обсуждать с чужим мужчиной проблемы в сексуальном плане.

- Иногда бывает, приходит женщина и жалуется – в постели с мужем не получается, размер маленький, секс непродолжительный. Может, полечить мужа надо? А начинаешь ее расспрашивать, мол, с предыдущими партнерами как в плане секса было? И тут выясняется, что у нее до этого был любовник, который по утрам приносил кофе в постель с круассаном, по праздникам дарил бриллианты, и вообще был лучшим во всем. Мечта, а не мужчина. А муж? С ним не романтика, а сплошная бытовуха – стирать, готовить, носки штопать. Естественно, что и любовник после такого в ее глазах он посредственный будет, - приводит пример психоаналитик.

Встречается и такое, что, вступая в брак, на бессознательном уровне женщина выходит замуж… за своего свекра!

- В их глазах свекор просто идеальный мужчина – сильный, галантный, образчик того папы, о котором женщина сама всю жизнь мечтала. И теперь надеется, что ей достанется хотя бы частичка этого прекрасного мужчины в виде его сына. А это изначально провальная затея, - отмечает Марат Нуртдинов.

А откуда берется неуверенность и зажатость женщины? Почему она на бессознательном уровне гасит свое либидо, стесняется открыто говорить с мужем о своих сексуальных фантазиях, проговаривать, что именно ей не нравится и как бы она хотела разнообразить их половую жизнь?

Причина неудовлетворенности сексом с мужем может крыться и в самой женщине. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Чаще всего корни идут из детства, когда родители старательно или избегали темы секса или ассоциировали его с чем-то грязным, постыдным. А это очень деструктивное чувство, поэтому я, как психоаналитик, говорю, что надо ломать эти социальные барьеры, что секс – это табуированная тема. Более того, с подростком также надо открыто говорить о сексе и уж тем более не стыдить и не устраивать скандал, если вдруг застали его за процессом мастурбации. Таким образом вы можете нанести ему серьезную психологическую травму, которая может выстрелить во взрослом возрасте самым неожиданным образом, - уверяет психоаналитик.

НЕСКОЛЬКО ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ НАПОСЛЕДОК ОТ ПСИХОАНАЛИТИКА

- Мы всегда верим в то, что наши дети обязательно будут лучше нас. Что они реализуют все наши нереализованные фантазии, станут теми, кем мы всегда мечтали быть. А когда они пытаются идти по собственному пути, сильно разочаровываемся. Не надо так. Отпустите ребенка, не старайтесь его привязать к себе. Только набив собственные шишки, он достигнет чего-то в жизни, а не останется на психологической привязи возле своей мамочки. Лучше займитесь собой! Путешествуйте, развивайтесь, совершенствуйтесь, и жизнь станет заметно лучше.

- «Все, что нас не убивает, делает сильнее» - и это чистая правда. Сделайте свои ошибки своими достоинствами. Воспринимайте какую-то трагичную ситуацию в вашей жизни как важный жизненный опыт, который только закалит вас и сделает сильнее. Например, вы пережили утрату близкого человека или смерть родителей. Безусловно, это печально, но психоаналитик скажет: любая смерть это рождение чего-то нового. Это стимул двигаться вперед – сильным и обновленным.

- Проживайте каждый день, как последний. Жизнь непредсказуемая штука. Завтра на голову может упасть кирпич, а послезавтра у вас могут найти неизлечимую болезнь. Живите так, как никогда себе не позволяли, делайте то, на что никогда не хватало времени. Посвятите все время себе и своим близким.