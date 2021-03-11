На мероприятии будут соблюдаться санитарно-эпидемиологические нормы. Фото: Олег УКЛАДОВ

Весна идет, весне дорогу – уфимцы 13 и 14 марта отпразднуют Широкую Масленицу.

ГДЕ ПРОЙДЕТ ПРАЗДНОВАНИЕ МАСЛЕНИЦЫ 2021 В УФЕ

Праздник, символизирующий проводы зимы и наступление весны, с народными гуляниями, концертами, приготовлением блинов и сжиганием чучела Масленицы 2021 в Уфе пройдет сразу на нескольких площадках:

- в парках и скверах Демского района;

- в парке имени Ивана Якутова. Гостей ждут народные игры и забавы, праздничный концерт, знакомство с масленичными традициями и мастер-классы;

- в сквере «Волна»;

- в парке «Первомайский»;

- в парке «Кашкадан». Гости смогут попробовать фирменные блины, поучаствовать в веселых гуляньях, подвижных играх и народных забавах. Здесь же пройдут концерты, развернутся ярмарка изделий авторской и ручной работы и мастер-классы по изготовлению сувениров. Также ожидается выступление цирковой группы «Чародеи», ходулистов театра «DE BUFO» и фаер-шоу с дымовыми эффектами. Кульминацией праздника станет традиционное сжигание чучела;

- на площади имени Серго Орджоникидзе;

- на пляже «Солнечный».

В мэрии Уфы отметили, что жители отдаленных микрорайонов не останутся без гуляний – праздники пройдут в поселках Федоровка, Нагаево, Искино, 8-е Марта, микрорайоне Нижегородка.

- В программу войдут хороводы, конкурсы, мастер-классы и концерты. Будут оформлены выставки народного творчества, фотозоны. Развернуты ярмарки по продаже сувениров и кулинарных изделий, в том числе и блинов, - сообщили в администрации Уфы.

На мероприятии будут соблюдаться санитарно-эпидемиологические нормы.