В Башкирии театры, кинотеатры и дома культуры снова заработают в полную силу

Теперь можно не переживать, что не попадешь на киносеанс из-за ограничения мест Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией с коронавирусом в Башкирии. Так за сутки в республике зарегистрировано 130 новых случаев заболевания ковидом, а общее число инфицированных перевалило за 30 тысяч и достигло 30052 человек. Активная форма заболевания наблюдается сейчас у 5422 жителя республики: большинство – 5130 – переносят болезнь в легкой или бессимптомной форме, еще 292 человека госпитализированы. Активно растет и число выздоровевших: всего с начала эпидемии побороть ковид смогли 24322 жителя республики (+222 за последние сутки). Что касается жертв коронавируса, за последние 24 часа их число увеличилось на 3 и теперь составляет уже 308 человек.

ПОСЛАБЛЕНИЯ В АНТИКОВИДНОМ РЕЖИМЕ: ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ

На днях глава Башкирии Радий Хабиров внес очередные послабления в антиковидный режим. В первую очередь, они коснулись работы театров, кинотеатров и домов культур. Если до последнего времени им разрешалась заполняемость посетителями всего на 85 процентов, то теперь все ограничения по вместимости сняты. Главное – соблюдать все необходимые противоэпидемические меры, такие как масочный режим, социальная дистанция, а также дезинфекционная обработка помещений. В ближайшем будущем ограничения по посещаемости также планируется снять и для спортивных соревнований.

– Обсуждали отмену самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Но эксперты нашего Минздрава и Роспотребнадзора против, говорят - опасно. Будем придерживаться их рекомендаций, поэтому обязательную самоизоляцию этих жителей продлеваем до 25 марта, – отметил Радий Хабиров, уточнив, что масочный режим в республике пока также сохраняется.

ВАКЦИНА ОТ КОВИДА ВОШЛА В НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ВАКЦИНАЦИИ

Во время очередного брифинга, посвященного борьбе с ковидом, в Минздраве республики сообщили, что вакцина «ГамКовидВак» вошла в Национальный календарь вакцинации по эпидемиологическим показаниям. Также разработаны уровни приоритета по вакцинации населения. Например, в первую очередь прививку получают те, кто чаще всего контактирует с большим количество людей – медики и социальные работники, волонтеры, педагоги, сотрудники МФЦ, а также лица с хроническими заболеваниями. Вторыми по приоритету оказались работники транспорта, энергетики, сотрудники правоохранительных структур и военнослужащие, а также вахтовики и работники сферы услуг. На третьем уровне – госслужащие, совершеннолетние студенты и призывники.

НУЖНО ЛИ СДАВАТЬ ТЕСТ ПЦР ПЕРЕД ГОСПИТАЛИЗАЦИЕЙ

Многих жителей республики интересует вопрос: нужно ли сдавать обязательный тест ПЦР перед плановой госпитализацией, а также нужно ли платить за анализ деньги.

- С декабря требования по проведению теста ПЦР перед плановой госпитализацией сняты. Такие исследования проводят непосредственно в учреждении, где пациент будет получать лечение. Кроме того, при наличии медпоказаний, пациента могут отправить и на КТ легких - бесплатно, - уточнил Максим Забелин.

Также в Минздраве объяснили, что вакцинация от ковида не входит в обязательный перечень при диспансеризации, но получить направление на прививку можно. При этом Максим Забелин уточнил, что после прививки человек по желанию может оформить электронный сертификат на портале Госуслуг или попросить поликлинику внести запись в прививочный сертификат.