Мечтой Рифмира было отучиться в университете и стать хорошим грамотным юристом.

5 марта на трассе Уфа-Оренбург рядом со Стерлитамаком произошла смертельная авария с участием патрульной машиной ДПС, в которой погиб 22-летний парень. Как удалось выяснить «КП-Уфа», молодой человек за рулем ВАЗа «четырнадцатой» модели не справился с управлением в условиях гололедицы. Для обгона автомобилист выехал на встречную полосу, а, когда возвращался на свою, ВАЗ занесло и выбросило налево, где как раз ехала патрульная машина ДПС.

К сожалению, удар был такой силы, что водитель ВАЗа погиб на месте, о состоянии сотрудников ГИБДД неизвестно.

Погибшим оказался житель Мелеуза – Рифмир С. Молодой человек учился на втором курсе Института права Башкирского государственного университета.

Рифмира все запомнили только с хорошей стороны – добрый, отзывчивый и целеустремленный.

- Коллектив Юридической клиники (проект Института права БашГУ – Ред.) скорбит по поводу его смерти и выражает глубокое соболезнование родным и близким Рифмира. Он замечательный человек. Целеустремленность и настойчивость – главные качества, которые он выделял в себе. Его основной интерес в институте права – изучение уголовного права. Также он желал углубиться и в область гражданского права, поскольку стремился стать разносторонним юристом, - написали о нем в группе во «Вконтакте».

Клиника также организовала сбор средств для близких Рифмира. Его родные отмечают, что мечтой Рифмира было отучиться в университете и стать хорошим грамотным юристом.

- Наш мальчик мечтал стать отличным юристом, ему было интересно учиться, как он скучал по университету в период пандемии, как он радовался, что после 15 марта он выйдет на 100% очное обучение. Он так это ждал. Нам его очень не хватает, Рифмирчик был хорошим сыном, братом, внуком, другом для своих друзей. Мы гордились своим сыном, - написали его близкие.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования родным и близким Рифмира.