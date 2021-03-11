Житель Башкирии с ножом напал на продавщицу, которая отказалась дать ему водку в долг

Кроме продавщицы от разъяренного дебошира досталось и посетительнице. Фото: скрин видео от МВД по РБ

Накануне в полицию позвонила перепуганная продавщица небольшого продуктового магазинчика в деревне Уптино, что в Уфимском районе, и, заливаясь слезами, рассказала, что на нее с ножом напал пьяный неадекватный мужчина, который обещает убить ее и разгромить весь магазин, если она не даст ему бутылку водки. Прибывшие на место происшествия стражи порядка по горячим следам догнали и скрутили дебошира, после чего доставили его в отделение полиции.

Как выяснилось позже, ближе к вечеру в магазин забрел мужчина, явно желающий похмелиться, и попросил отпустить ему бутылку водки в долг, клятвенно обещая расплатиться, как будут деньги. Получив резонный отказ, разъяренный сельчанин вытащил нож и начал агрессивно кидаться на перепуганную продавщицу и молотить кулаками по прилавку, грозясь разнести весь магазин. Успокоить смутьяна попыталась другая посетительница, но в ответ получила несколько ударов кулаком по голове, от чего едва не потеряла сознание. Остановить разбушевавшегося пьяницу удалось только молодому человеку, зашедшему за покупками.

По камерам наблюдения полицейские быстро вычислили личность нападавшего – им оказался неоднократно ранее судимый 43-летний житель Иглинского района.

- Участковый выяснил, что на преступление мужчина отважился из-за желания выпить, так как денег на покупку спиртного у него было, и он решил таким образом их заполучить. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемого поместили под стражу, - уточнили в пресс-службе МВД по Башкирии.

А ЕЩЕ БЫЛ ПОХОЖИЙ СЛУЧАЙ

Похожий случай, к сожалению, закончившийся трагично, произошел пару лет назад в Уфе. Тогда в продуктовый магазин зашла молодая девушка, а за ней парень с большим букетом цветов. Молодой человек попытался вручить презент девушке, но та отказалась, тогда разъяренный кавалер выхватил нож и нанес 17 ударов клинком в шею несчастной. Когда девушка перестала сопротивляться и обмякла в луже крови на полу, душегуб попытался покончить с собой, но безуспешно. Прибывшие правоохранители передали парня медикам, которые отвезли его в реанимацию и прооперировали. Позже парню предъявили обвинение в убийстве.